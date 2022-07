Universidad de Chile recibirá en el Estadio Fiscal de Talca a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, todo tras los problemas del conjunto universitario para encontrar un lugar donde albergar este trascendental compromiso, algo que no dejó conforme a los hinchas de la U.

Ronnie Fernández, delantero del Romántico Viajero, conversó en la antesala del encuentro con los diversos medios de comunicación y tomó la voz de mando para criticar la falta de localía de la U y los aforos permitidos para este tipo de partidos.

"Es cierto que se llenan todos los estadios, pero más que para este partido y este torneo al espectáculo no le hace bien que un equipo tan trascendente no tenga la localía fija", aseguró el ex Santiago Wanderers.

"Creo que las autoridades más allá de los intentos que ha hecho la institución deberían poder ser más participativo, sería mejor para el espectáculo que pudiera tener su recinto donde poder albergar este tipo de evento", complementó.

Este será la primera vez que el Fiscal de Talca reciba un Superclásico | Foto: Campeonato Chileno

"Lo del aforo es preocupante que un concierto tenga un mayor aforo que un partido de fútbol, no sé creo que hay hartas cosas que se deberían analizar y el espectáculo debería ser mejor", finalizó la entrevista.

Recordar que el aforo para este compromiso es de 7.000 personas y solamente podrán asistir hinchas azules, para así no existan mayor problemas tanto adentro como afuera del recinto deportivo talquino