El delantero de Universidad de Chile no guardó el deseo de hacer una dupla con el uruguayo.

Ronnie Fernández y una dupla con Cristián Palacios en U. de Chile: "No es tan difícil pensar que podemos jugar juntos"

Universidad de Chile contrató un par de delanteros para esta temporada 2022 que dan para ilusionarse. Ronnie Fernández y Cristián Palacios llegaron hasta el CDA para ser la nueva dupla en ofensiva de los azules.

Justamente, en conversación con Los Tenores de ADN, es que Fernández fue interrogado en cómo han sido los días en la tienda azul, cómo ve al equipo y si una dupla junto al Chorri podría darse este año.

“La verdad que estoy contento y disfrutando el proceso. Estoy en un lugar que me siento a gusto, que me han tratado bien y que están todas las herramientas a disposición. Deportivamente, contra Boca nos sentimos bien y contra Colo Colo no estuvo el Chorri y por ahí da para hacer una diferencia, con poco tiempo de entrenamiento, pero bien", inició explicando.

Y es que tuvo palabras para su compañero en el ataque, pues cree que el uruguayo es alguien que puede aportarle mucho a él como al equipo y por lo que se ilusiona en ser una dupla.

"Jugar arriba con un goleador como él hace las cosas un poco más fáciles. Después hay hartas cosas, está lo defensivo y táctico que hay que cumplir, pero aun así se nos vio resolver bien en varios aspectos. Entonces, como carta es válida y no es tan difícil pensar que podemos jugar juntos”, cerró.

La U se sigue preparando para el inicio del Campeonato Nacional, donde debutará como visitante ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar el próximo domingo 6 de febrero.