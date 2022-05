Universidad de Chile perdió ante Audax Italiano en el Elías Figueroa de Valparaíso y con esto se acabó el proceso del colombiano Santiago Escobar, estratega que había llegado a comienzo de año por expresa petición del gerente deportivo Luis Roggiero.

La primera medida que tomaron los regentes azules fue que el técnico de la sub 17 universitaria, Sebastián Miranda, asumiera este lunes la banca de la U, dirigiendo su primera práctica en el Centro Deportivo Azul.

Bolavip conversó con Sandrino Castec, el que consultado por el nuevo interino, asegura que "no sé si me parezca. Él está trabajando en cadetes tal como lo hacen los ex interinos Cristián Romero y Esteban Valencia entonces no sé, es difícil pensar. He conversado con ex compañeros que tuve en la U en los ochenta y estamos de acuerdo que perdimos el rumbo y no saben qué camino tomar".

El Bombardero le manda un mensaje a los que deben tomar la decisión respecto al nuevo DT. "Me interesa eso sí que el entrenador sea un chileno, es importante, por ahí vamos a lograr el objetivo y super los años malos", indicó.

Sebastián Miranda es el entrenador interino de Universidad de Chile (Prensa U de Chile)

Siguendo con un análisis del nuevo estratega de la U, Castec cree que "sin ser un jugador que nació en el club, trabajaba ahí y me parece bien que no se haga un gasto más grande en otro director técnico de jerarquía porque creo que es el plantel el que incomoda a los entrenadores y el encargado de armar un equipo es el DT y acá me parece que no fue tan así, si no que también del gerente deportivo".

Respecto a la posibilidad que Miranda haga la gran César Vaccia y se quede definitivamente en la banca laica, Sandrino lo ve muy difícil.

ver también Villanueva le pega duro a Fernández por no querer salir ante Audax Italiano

"Es muy difícil porque este grupo hay que trabajarlo sicologicamente, sobre todo a los jóvenes y lo ves en los partidos donde hay expulsados, la camiseta de la U pesa y la presión que tienen ellos es fuerte", cerró.