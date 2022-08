Sandrino Castec lanza su artillería a José Luis Villanueva por broma del estadio a Universidad de Chile: "Qué lástima que un tipo educado siembre cizaña"

No se la dejan pasar y ahora fue el ex delantero azul, Sandrino Castec, quién le respondió a José Luis Villanueva y su bullada burla a Universidad de Chile por no tener estadio.