Sandrino Castec molesto con el presente de Santiago Escobar: “Si sigue no tenemos nada que hacer”

Universidad de Chile no pudo conseguir el triunfo durante el pasado sábado frente a Palestino. Los azules no logran levantar cabeza en el fútbol chileno y vuelven a sumar tres partidos sin conocer la victoria, que los tienen en la lucha por lo puestos de descenso a pesar de que resta un largo camino para el término del Campeonato Nacional.

Sandrino Castec, exfutbolista de Universidad de Chile y que sabe lo que es defender la camiseta debido a que lo hizo en tres procesos, conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual dejó entrever su malestar con el presente que tiene el club de la mano del entrenador Santiago Escobar.

“Bueno, lo que se viene viendo semana a semana y los problemas semanales que tiene esta U. La sorpresa es que te encuentras con algunas declaraciones fuertes del técnico hacia el arquero (Cristóbal) Campos también en la semana, en la cual lo dejaba fuera de todo y por indisciplina”, comenzó hablando el exfutbolista.

En esta misma línea, agregó que “Esta U sigue en caída libre total y lastimosamente nos perjudica a todos quienes somos hinchas de la U, a todos quienes realmente trabajamos con ellos. No se cuál será la determinación de Azul Azul de lo que va a pasar con la parte técnica, este un resultado en él tenía que haber demostrado algo la U y en vez de mostrar, aún no se juega a nada todavía”.

No fue lo único que expresó el bombardero, ya que también se explayó señalando que “Lo que pasa es que es tan duro lo que se habla de la institución, los comentarios son tan fuertes que se habla de que ojalá la U se vaya a tercera para comenzar de cero. No, no es eso, si la U se llega a ir a tercera se muere”.

Finalmente, contempló que “Yo creo que aquí por lejos se debe comenzar a echar mano en la universidad, si tiene algún interés en la Universidad de Chile como club deportivo y como universidad apoyar a esto que no tiene vuelta, para que estemos con cosas. Es un técnico que dice que va a seguir y los dueños del club, y si fuese así, la U no tiene nada que hacer”.

Universidad de Chile se tendrá que comenzar a preparar pensando en su próximo partido, donde los azules tendrán que viajar a Rancagua para medirse con Audax Italiano.