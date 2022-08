El Bombardero Azul Sandrino Castec mira con tristeza el momento de Universidad de Chile y no tiene dudas en asegurar que Diego López se tiene que ir de la banca universitaria y propone el nombre de un entrenador experto en la Primera B.

Universidad de Chile no tiene tranquilidad. Su momento deportivo es pobre, peleando por cuarto año consecutivo la posibilidad de irse a Primera B, sumado esto a un panorama oscuro dirigencial que no dan respuestas y que genera en el hincha de la U molestia y pesar.

Los ex jugadores se manifiestan en torno a lo que viven los azules y es Sandrino Castec el que en conversación con Bolavip, afirma que es necesaria la salida inmediata del uruguayo Diego López para que la U se salve y vuelve a posturlar a un viejo conocido suyo.

"Creo que López no ha demostrado nada de lo que presentó en su proyecto y no hay que esperar más y debe llegar Lucho Marcoleta y reitero que no lo digo porque haya jugado con él, es un técnico que tiene merecimientos para dirigir un equipo de Primera División", dispara.

Agregando que "los errores de la dirigencia se están pagando caro".

Sandrino Castec candidatea a Luis Marcoleta para la banca de Universidad de Chile (Archivo)

Consultado si ve viable la posibilidad de que los azules mantengan la categoría, Castec afirma que el panorana es oscuro y todo dependerá del equipo en última instancia.

"Es difícil porque le quedan muchos equipos complicados y todos se agrandan ante la U, hay que esperar que los jugadores tengan mentalidad y calidad para sacar los puntos para salvarse, pero este equipo se puede decir que mejora, pero son los resultados los que mandan", cerró el Bombardero.