Una de las interrogantes que debe definir Mauricio Pellegrino para el encuentro en que Universidad de Chile debe visitar al Audax Italiano, es saber la dupla ofensiva que presentará en La Florida.

Con el castigo de Leandro Fernández, ante Chimbarongo estuvieron presentes Cristián Palacios y Nicolás Guerra, aunque ahora con todos los nombres disponibles se puede volver abrir el abanico para el atacante argentino.

Algo que también comparte el histórico ex jugador de Universidad de Chile, Sandrino Castec, quien en conversación con Bolavip, da su dupla favorita para el choque ante el Audax Italiano.

"Me gusta más la dupla de Cristián Palacios y Leandro Fernández, uno de los dos en punta y son jugadores potentes", destacó.

En la misma línea, pensando en el equipo el fin de semana, hace un llamado a cuidar a uno de los jugadores clave en la defensa, pensando que está a una tarjeta amarilla de perderse el clásico universitario del 30 de abril.

Leandro Fernández vuelve de su castigo. Foto: Photosport

"Creo que la U, aunque fue un partido de Copa Chile, mostró que tiene plantel para jugar pero hay que cuidar un jugador importante como Zaldivia, porque vienen partidos más importantes, pero también hay jugadores capacitados. Sin desmerecer a Audax, pero Zaldivia es importante en la defensa de la U", detalló.

El choque ante Marcelo Díaz

Un punto fuerte para el partido del domingo será el enfrentamiento de Marcelo Díaz con la camiseta de Audax Italiano contra la U, en una situación en que el histórico asegura que Carepato no tiene nada que demostrar.

"Creo que cumplió con su carrera y pienso lo mismo que uno, yo me fui a Audax y lastimosamente quedó en la historia en la primera fecha del campeonato y le hago dos goles a la U en el Nacional, siendo capitán por Audax. Él tiene que cumplir con su club, no hay odio del hincha hacia Díaz, es algo normal. Hizo una carrera bonita y se merece, la U perdió un gran jugador. Por algo no llegó, no creo que fuera por plata, la U como pasa por problemas internos no llegó al club y ha pasado con grandes figuras. Es un partido más y tiene que jugar como él juega", comentó.