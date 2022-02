Santiago Escobar remarca que Mauricio Isla no está en los planes de la Universidad de Chile: "Es un gran jugador, pero me sorprende el interés"

Uno de los viejos anhelos de la Universidad de Chile es el seleccionado nacional Mauricio Isla, quien actualmente pertenece a Flamengo de Brasil y no lo estaría pasando para nada bien en su estadía en el fútbol brasileño.

Durante las últimas horas desde Brasil se ha informado que el "Huaso" habría perdido terreno en el equipo estelar tras la llegada del portugués Paulo Sosa a la banca del Mengao, por lo que no mirarían con malos ojos un posible traspaso del nacido futbolisticamente en la Universidad Católica.

Y el propio estratega Santiago Escobar fue consultado en conferencia de prensa acerca de la posiblidad de traer al futbolista de 33 años a la U.

"No he escuchado que se haya mencionado el nombre de Mauricio. Es un gran jugador, pero me sorprende. No soy de escuchar mucho las redes sociales, pero Mauricio creo que es un muy buen jugador", aseveró Sachi a los diversos medios de comunicación.

"Es la percepción que tengo, pero dentro del cuertpo técnico o la directiva no se ha mencionado sobre agregar a un jugador al día de hoy", sentenció