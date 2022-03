La Universidad de Chile se sigue preparando para lo que será una nueva edición del Superclásico, donde los Azules intentarán romper una racha negativa que arrastran desde hace varios años sin derrotar a Colo Colo.

Recordar que el conjunto universitario lleva 21 años sin poder vencer a su archirrival en el recinto de Macul y 9 años sin un triunfo en general. Pero desde la U creen que estas estadísticas no son una presión y confían en obtener un gran resultado.

En la antesala del Superclásico, el estratega colombiano Santiago Escobar fue el encargado en hablar en conferencia de prensa y fue consultado acerca de la racha negativa que tiene el Romántico Viajero en el Estadio Monumental.

"Vamos a ver un equipo con personalidad, que sea valiente y ordenado tácticamente", partió diciendo Escobar.

"Nos ha tocado en los años romper los paradigmas y eso es una motivación. Se convierte en un reto personal. Queremos ver feliz a la gente", agregó el colombiano.

Para finalizar, el ex DT de la Universidad Católica de Ecuador dio a conocer cómo se han preparado para afrontar este desafío.

"Es una mochila de muchos años, como soy el líder deportivo del grupo he transmitido tranquilidad y confianza en un momento difícil por las dos derrotas y por los años que no se le gana a Colo Colo. Entonces, he querido irme al otro lado y ser más prositivo y no recordarles tantos los años. Ellos ya lo saben y la motivación ya está ahí y ellos se quieren ganar ese premio para ellos, su familia y los hinchas azules".