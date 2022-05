Sebastián Miranda asumió el interano en la dirección técnica de la Universidad de Chile tras la salida de Santiago Escobar. Claudio Borghi asegura que no es normal el número de procesos con DT transitorios en el último tiempo.

"Es una complejidad ¿Cómo explicar? la palabra lo dice 'un interinato', pero tiene que haber un plan inmediato porque la cantidad de interinos que tuvo la Universidad de Chile no es ni siquiera normal en un club", dice el Bichi en Futuro Fútbol Club.

El campeón del mundo en 1986 como futbolista añade otra observación a su comentario: "Estuvo el Huevito Valencia que es el técnico de la Sub 20, viene el técnico de la Sub 17 y sobrepasa al técnico de la Sub 20. Supuestamente tú dices que el técnico que está más próximo a la Primera División es el de la Sub 20 más que el de la Sub 17".

Borghi cree que el trabajo de Miranda es díficil: "Asume y lo hace con mucha propiedad, ha tenido experiencia con Nicolás Córdova (en Palestino), pero nunca estuvo al mando del equipo. Ahí empieza el problema, porque se juega hasta su carrera, porque si como interinato tienes dos o tres malos partidos, después la gente dice 'este hue... no sirve'. Es complejo el trabajo de interino".

Sebastián Miranda asumió el interinato de la Universidad de Chile. El DT registra un triunfo 2-0 ante Deportes La Serena en Santa Laura y una derrota 2-1 frente a Everton en Sausalito | Foto: Agencia Uno

Universidad de Chile buscará recuperarse de la derrota 2-1 ante Everton en Viña del Mar, este sábado 21 de mayo a las 17:30 ante Huachipato en el estadio Santa Laura por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2022.