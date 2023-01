Jugador que se prepara para debutar en el Sudamericano sub 20 de Colombia, es seguido por clubes del viejo continete y ahora sí intentarían llevárselo.

Sin duda, Darío Osorio se convirtió en uno de los futbolistas más apetecidos en el último tiempo desde el mercado chileno para el Mundo y que a sus próximos 19 años, pareciera tener los días contados en Universidad de Chile.

Ya el año pasado, el Southampton inglés estuvo cerca de contratarlo, pero desaveniencias finales, más el interés del jugador, pesaron para que la negociación no prosperase y el oriundo de Hijuelas, siguiera en el CDA.

No obstante, se habla que desde Inglaterra vendrían nuevamente por Osorio. Si bien, mencionan que The Athletic lanza la información, no existe claridad al respecto, pero señalan que el Aston Villa tendría en el radar al zurdo azul e incluso se dice que prepararían una oferta de 12 millones de euros. El Tottenham asomo también en ese circulo donde incluso se habla que habráin enviado ojeadores al sudamericano.

Otro club que estaría interesado en el futbolista es el Borussia Mönchengladbach. El cuadro alemán hace rato estaría siguiendo al nacional, que en todo caso aún no ha prosperado un interés un tanto más concreto en el futbolista.

Lucas Assadi y Darío Osorio: Dos que serán observados por veedores en el sudamericano sub 20 (Prensa Universidad de Chile)

Desde Universidad de Chile han sido claros y bajo ninguna circunstancia se negociará antes de este certamen, además, que en el plan 2023, está la idea de contar con Darío y con su compadre, Lucas Assadi, otro que desde luego también podría ser observado en el campeonato.

ver también La U femenina suma a un refuerzo y se trata de una seleccionada nacional

Son los baluartes que tiene la U a esta hora y que perfectamente podrían ayudar a aliviar una complicada caja que tiene el cuadro azul a esta hora para eventualmente, potenciar aún más su plantel.