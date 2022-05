Universidad de Chile cayó por 2-1 en su visita a Everton en Viña del Mar. El Romántico Viajero sigue en un presente deportivo complicado a la espera de la contratación de un nuevo entrenador tras la salida de Santiago Escobar. El periodista, Sebastián Esnaola crítica la lentitud de la dirigencia en anunciar a un nuevo DT.

"Cayó en la línea de inestabilidad que ha tenido la U en este campeonato con un Everton que calladito se ha ido metiendo en la lucha. Es fundamental que la U resuelva de una vez por todas este asunto. Pobre Miranda es un interino que se encoge de hombros, o lo ratifican -que todo indica que no va a ser así- o llega un nombre, pero eso de seguir esperando estos partidos, de seguir extendiendo esta situación, cuando no se puede comenzar a construir nada", dice el periodista en ESPN F360.

"La idea es que quien llegue, sea (Diego) López, sea quien sea el técnico que asuma la banca de la U. Es importante que empiece a construir desde ya. A mi no me gustó lo que hizo Universidad de Chile, lo de Everton fue un poquito más interesante. El equipo de Paqui (Meneghini) no me entusiasma tanto, pero tiene un par de nombres: (Juan) Cuevas o (Lucas) Di Yorio que terminan siendo super trascendentes para su juego y eso es lo que le falta a la U, jugadores que sean trascendentes", añade el comunicador.

Gustavo Huerta siente que la dirigencia esperará el término de la primera rueda para comenzar a trabajar con un nuevo estratega. Esnaola se refiere a esa posibilidad: "Son dos semanas perdidas, creo yo. Por último que se empiece a trabajar, uno puede entender que a lo mejor el técnico nuevo quiera partir con los refuerzos que le puedan traer ahora a mitad de año. Ahí la U también va a tener que hacer una inversión importante para traer al menos uno por línea. Con eso podría armar ese tema".

Universidad de Chile cayó 2-1 ante Everton en Viña del Mar | Foto: Agencia Uno

El profesional de las comunicaciones se pone en el escenario de que la U pueda terminar en la zona baja de la tabla de posiciones en la primera rueda del Campeonato Nacional 2022: "Si sigue así, es como que tiraron el primer semestre por la borda, es como 'no, da lo mismo' y si pierden los últimos dos partidos capaz que queden últimos y quien asuma termine asumiendo último ¿Quién te asegura que quien llegue va a tener la varita mágica y la receta para salvar el asunto? No sé, está jugando mucho con fuego la gente de Universidad de Chile todavía, como que da la sensación que la dirigencia no se toma tan serio el momento delicado que están viviendo", finaliza.