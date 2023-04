Sebastián Miranda cuenta la papa sobre qué espera de nueva joya de La Roja Sub 17 que fichó en la U: "No queremos apurar procesos"

La Selección Chilena Sub 17 se encuentra en Ecuador disputando el Sudamericano de la categoría, en donde ayer cayeron por 2-0 ante Argentina en el arranque del hexagonal final, pero aún con opciones intactas de llegar a la cita mundialista.

En pleno torneo, el volante Ignacio Vásquez recibió una tremenda noticia, ya que será parte de Universidad de Chile una vez que finalice el Sudamericano y podrá cumplir uno de sus sueños de estar en un equipo grande.

El joven talentoso, eso sí, tiene que terminar primero su etapa de formación con los azules y así lo entienden desde el CDA, donde no quieren apurarlo para que se transforme en la próxima joya del fútbol chileno como lo están haciendo Darío Osorio y Lucas Assadi, entre otros.

Vásquez se sumará a la U finalizado el Sudamericano. | Foto: Photosport

Sebastián Miranda, ex técnico de los azules y ahora en el fútbol formativo de la U, reapareció tras un largo tiempo y confidenció a DIRECTV Sports que “La decisión de no seguir en el primer equipo se tomó en conjunto. Universidad de Chile me propuso continuar como entrenador, pero no había podido cumplir las funciones que me llevaron en el fútbol formativo. El club necesitaba a alguien con más experiencia”.

En esa línea, Miranda se refirió a la nueva adquisición de la U y contó cuál es el plan para llevarlo: “Con Ignacio Vásquez se venía haciendo un seguimiento en Scouting. Queremos integrarlo al club, que termine su etapa de formación y en un corto plazo al primer equipo. No queremos apurar procesos, queremos que se adapte a Universidad de Chile”.

La Selección Chilena termina su participación en el Sudamericano Sub 17 el domingo 23 de abril y, desde ese momento, Ignacio Vásquez deberá sumarse a la U para seguir su proceso formativo, ojalá, con una clasificación al mundial de la categoría bajo el brazo.