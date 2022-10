Universidad de Chile juega este miércoles el partido de ida de la semifinal de Copa Chile que está pendiente ante Unión Española, partido donde saldrá el rival de Magallanes, flamante finalista del torneo.

Pese a que es una gran oportunidad para que los azules puedan salvar el año y entrar en una copa internacional, el objetivo principal sigue siendo el salvarse del descenso, y así lo vive Sebastián Miranda, quién pese a que están virtualmente salvados, no se quiere relajar.

"No me gusta y quiero ser majadero, no estamos salvados. En el fútbol pasan cosas increíbles. ¿Es difícil? Sí, lo es. Pero quiero seguir con el mismo discurso, vamos partido a partido y, lo más importante, es mañana. Vamos a ir porque no puedo cambiar el discurso a mitad de camino", indicó.

Agregando que "el discurso tiene que ser el mismo, pese a tener un objetivo casi logrado, pero ahora no tenemos que intentar salvarnos, es dejar a la U en lo más alto que se pueda".

Sebastián Miranda hace un llamado a que sus jugadores no se relajen (Agencia Uno)

Respecto a lo que pasó el fin de semana, Miranda aclara que "después de Everton dije que ese punto nos iba a servir mucho y los resultados del domingo lo ratificaron. Me habría encantado que fueran tres. Mi discurso va en que no nos podemos relajar, hemos hecho un gran sacrificio, ha sido un año difícil para todos. Ha sido tenso desde lo anímico, resultado y futbolístico, por eso el relajarnos no es justo con nosotros, de la manera que han entrenado y no nos podemos relajar ahora.

ver también Seba Miranda lamenta no contar con Pablo Aránguiz para Copa Chile

Para el final, confiesa que "queda poco y el premio puede ser muy grande y podemos terminar un año de gran manera".