Universidad de Chile se jugaba una final cuando recibió a Coquimbo Unido en Valparaíso. Ganando le sacaba seis puntos a los piratas adquiriendo un oxígeno que no tenía, pero, apenas logró un magro empate sin goles y sin crearse ninguna oportunidad de gol, por tanto, la dirigencia universitaria decidió sacar al uruguayo Diego López y le dio la responsabilidad de salvar la categoría a Sebastián Miranda.

El hombre fuerte de las divisiones inferiores de la U tomó un sartén hirviendo, pero rapidamente logró enfocar al equipoy cinco días cuatro días después de asumir esa tremenda responsabilidad, se dio el gusto de ganarle a un crecido Palestino, lo que hizo pasar un 18 de septiembre más que tranquilo a los hinchas azules.

Luego de casi un mes de que terminó el traumático campeonato nacional para la U, Miranda accede a conversar con Bolavip y recuerda ese encuentro. “Así cómo el momento que más tensión había sin duda creo fue el partido con Palestino. Era mi primer partido, veníamos de no buenos resultados, pero para mí ese no fue el momento que nos creíamos salvados, porque en esa fecha habían ganado todos los equipos. Ganó La Serena, ganó Coquimbo, entonces era era muy importante ganar por los resultados que se habían dado, porque veníamos de trabajar 5 o 6 días. Oficialmente yo empecé a trabajar un día domingo y el partido fue un jueves”, rememora.

¿Fue ante Universidad Católica en Copa Chile en Santa Laura su mejor versión de equipo?

Los dos partidos son Católica me gustaron muchísimo. Creo que interpretan de alguna manera lo que yo quiero como entrenador. Si bien no fue un partido en el cual tuvimos tanto la pelota, pero sí creo que la interpretación de lo que esperamos del rival fue muy buena.

¿Cómo lo planificó?

Sabíamos que católica en un equipo que arriesga mucho en salida, que le gusta salir jugando, que le gusta tener la pelota y que iba a ser difícil por el poco tiempo de trabajo que nosotros llevábamos a lo mejor que quitarles la posesión, pero sí sabíamos que cuando se la quitaramos, teníamos que ser muy contundente a la hora del ataque y creo que eso se hizo. “Los fuimos a presionar arriba y conseguimos el gol de ese día en Santa Laura con una presión que se había trabajado. Independiente que hay un error por parte del arquero, pero también había intención nuestra de ir a presionarlos arriba que a lo mejor ellos no la esperaban. Hubo una gran definición de Cristian (Palacios) de tomar acción rápida de definir y así tuvimos bastante ocasiones más. No solamente fue el gol, sino que fueron bastantes ocasiones más.

Y cómo olvidar esa bullada revancha en Rancagua...

En el partido de vuelta también creo que, con todo lo que había pasado previo en Valparaíso, se había generado mucho morbo respecto al partido y el equipo también se supo sobreponer a un resultado que era un 1-0 en contra, nos pusimos de uno arriba, nos terminan empatando a última hora de una manera muy parecida a la que nosotros habíamos planteado en el partido anterior. Es decir, jugar un poco corto con las transiciones, aprovechar la pasada de los laterales de ellos, ocupar esos espacios con Darío (Osorio), con Lucas (Assadi), que era uno de los jugadores más rápidos que tenemos como club”.

En síntesis, ¿fue lo mejor que hizo?

“Entonces, a mí me deja muy satisfecho esos dos partidos desde lo que nosotros queríamos como equipo. Tratando de neutralizar las potencialidades de Católica y también aprovechar las falencias de ellos a través de nuestras potencialidades. Me dejó muy contento esa clasificación. Además creo que era el marco de público que estuvo en Santa Laura, creo que le dio algo muy especial. La verdad que fue un día muy bueno, No habíamos ganado clásico todo el año, entonces eso también generó mucha alegría en el hincha y obviamente me hubiese gustado que hubiese sido el inicio de algo que lo que podríamos haber plasmado en el campeonato y lamentablemente no pudimos seguir creciendo como desde ese día al final como para terminar de mejor manera”.

¿Cuál era su verdadera U, esta que eliminó a Universidad Católica o la que perdió ante Huachipato y Cobresal en el CAP?

Quiero quedarme con que la U fue lo que fue con Universidad Católica, lo demostramos durante muchos minutos contra Palestino, lo que demostramos algunos minutos contra La Serena, pero sí también hay que ver el momento de tensión que había entre un campeonato y otro. O sea, claramente que el equipo jugaba más liberado desde la tensión que sentía el jugador por la Copa Chile que por el Campeonato, porque en la Copa Chile no teníamos nada que perder y mucho que ganar. En cambio en el campeonato, sí teníamos mucho que perder, porque podíamos perder la categoría y eso el jugador de alguna una manera lo sentía más tenso. A pesar de que intentamos de todas maneras trabajarlo para poder bajar esa tensión y en eso creo que se cumplió en cierto aspecto, pero también no puedo encontrar esa regularidad y claramente que lo que propusimos intentamos proponer con Huachipato fue muy distinto al otro partido obviamente.

Pero esa derrota ante Huachipato se da en un contexto de guardar jugadores para la Copa Chile

Sí, también hubo un partido por Copa Chile a mitad de semana, que era la semifinal y que se había generado mucha expectativa y eso creo que de alguna manera también fue condicionando al equipo, sin desmerecer obviamente lo que hizo Huachipato. Lamentablemente terminamos sufriendo una derrota, la cual personalmente y a todos, nos dolió mucho por cómo fue el resultado sobretodo, que fue muy contundente.

¿La pelea entre Cristóbal Campos y Ronnie Fernández fue la causal de la baja del equipo?

Creo que hubo muchos factores que llevaron a que el equipo aflojara en los últimos dos o tres partidos. Obviamente que la pelea es un factor, hubo factores internos y externos que también nos afectaron. El hecho de que a lo mejor cumplimos el objetivo mucho antes de lo esperado, prácticamente no solo después de La Serena era muy difícil que descendieramos por los resultados habían dado, por los resultados abultados que habían recibido los otros equipos. No solo le habíamos ganado a un rival directo, porque nuestro nivel de juego también había subido y matemáticamente estábamos casi salvados, habían casi doce o trece goles de diferencia”.

¿Fue o no la causal directa?

“Creo que hubo distintos factores, tanto internos como externos, que terminaron de alguna manera, no quiero decir relajando, pero sí bajando ese nivel de tensión que teníamos en un momento y también creo que el hecho de haber jugado copa chile y campeonato. Creo que en algún momento éramos el único equipo que estaba peleando el descenso y que jugaba a mitad de semana. Entonces había un desgaste que nos hizo variar en cierto partido los jugadores. Hubo lesiones, creo que el equipo había encontrado una regularidad defensiva, había tenido una fortaleza defensiva y lamentablemente el partido de ida por Copa Chile sufrimos la Nery (Domínguez) y de Luis (Casanova) que eso también no solamente afecta en el juego, sino también afecta debe liderazgo, desde el rol que cumplían los dos dentro de la cancha”.

¿Entonces?

Lo que pasa es que eso, lamentablemente, después con los resultados que hubieron es más fácil decirlo, pero en el momento de la pelea después no teníamos lesiones, no se habían dado los resultados por el descenso que necesitábamos. Entonces, si uno analiza con el resultado final, finalmente a lo mejor, el punto de vista de las personas que me dices puede ser.

La crítica fue dura con usted al considerar que no había manejado bien ese foco de conflicto y se criticó su falta de experiencia

Ahora, mi experiencia todos la sabían. Este es un club muy grande, el cual pasan situaciones todos los días y yo traté de manejar las situaciones de la mejor manera posible, de las cuales yo creía que en ese momento las mejores decisiones y sigo manteniendo lo mismo. Muchos opinaban que había que sacarlos, que habían que castigarlos, que había que hacer millón de cosas, pero también el tomar decisiones drásticas también pondría en juego la decisión de mantener al club en primera división y eso también yo lo tengo que llevar tengo que poner en la balanza a la hora de tomar decisiones”.

¿Se arrepiente?

Si hubiera tomado decisiones drásticas y los resultados hubieran sido positivos, nadie hubiera dicho nada o si hubiera tomado otro tipos de decisión, entonces al final me quedo tranquilo porque las decisiones que tomé, para bien o mal, siempre garantizan la estabilidad del club, la estabilidad de los jugadores.

¿Qué es lo que más le dolió de esa recta final?

El equipo no merecía terminar salvándose de la categoría con algo que no pudiéramos disfrutar, porque al final ningún partido cuando terminamos, estaba matemáticamente salvado cuando ganábamos. Entonces, ni con Palestino, ni con Everton, ni con La Serena, el equipo estaba matemáticamente salvado. Entonces quería que el equipo se diera el gusto de estar tranquilo, de estar con la gente, de tener esa alegría de poder tener el objetivo cumplido.

¿Se arrepiente de algo?

Entonces me dolió mucho eso, que no pudiéramos tener esa alegría con la gente. Que también se lo merecían, no solamente los jugadores por lo que habían hecho, sino que la gente necesitaba esa alegría y me quedó esa espinita clavada. Pero como te digo, esas experiencias que servirán para el día de mañana y arrepentirme no, pero sí creo que hay muchas de las cuales yo tengo que aprender y tengo que madurar para poder ser un mejor entrenador.

Lecciones quedaron varias...

Obviamente que todo lo que pasó son experiencias, las cuales a la larga me van a servir en mi carrera. Yo estoy empezando mi carrera y cómo partí diciendo, para mí la experiencia de haber tenido la posibilidad de dirigir a Universidad de Chile es una experiencia inolvidable y de la que voy a estar agradecido siempre la vuelvo a estar agradecido siempre.

(...)

Y bueno quiero quedarme con que el equipo que yo quiero a futuro digamos, esté donde esté juegue de la manera. A lo mejor como un poco más de posesión, pero que sí los jugadores sean capaces de interpretar lo que uno quiere como entrenador a como fue ese partido.

¿Cómo fue el trato del hincha de la U hacia usted?

Soy un agradecido del hincha de Universidad de Chile. Desde el inicio de mi interinato, hasta el término, siempre me sentí muy querido, muy apoyado por los hinchas. Me lo hicieron sentir siempre en la calle, en el estadio, redes sociales no tengo, pero sí me hizo sentir mucho mucho cariño, mucho respaldo a lo que se hacía y obviamente que eso también con el partido de Palestino se fue afianzando. A lo mejor si hubiera sido un resultado negativo no hubiese sido lo mismo, pero si estoy muy agradecido del hincha.