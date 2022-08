La Universidad de Chile no puede salir del pozo en el presente Campeonato Nacional y a eso se le sumó la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico del fúbol chileno, resultado que dejó al cuadro dirigido por Diego López en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Tras este compromiso, todos los focos se fueron a la gestión que ha realizado Azul Azul durante los últimos años, donde varios ex jugadores y periodistas ligados al fútbol han salido a dar su opinión y muchos a criticar la labor de Michael Clark como presidente de la concesionaria.

Si hay alguien que conoce la interna es Sergio "Superman" Vargas, quien en conversación con el diario El Mercurio

"(La culpa) Es de quienes decidieron traer y sacar a Roggiero y Escobar, y trajeron a los refuerzos a inicio de año. La responsabilidad de la cúpula es total. Uno asume que Michael Clark se hizo asesorar, porque no viene del ámbito futbolero. Fuera del entrenador no se ve nadie que tenga capacidad técnica para asesorar al cuerpo técnico, al plantel", aseguró el ex guardameta.

Vargas apuntó a Clark como uno de los responsables en la U | Foto: Universidad de Chile

"Esto es un club de fútbol, que no puede operar solo por un tema financiero... De Manuel Mayo (gerente deportivo) tengo la mejor impresión, es un joven que tiene una base académica más que futbolística, pero no tiene la expertise de un camarín y a veces los jugadores no escuchan cuando eso pasa. Espero que le vaya bien", indicó el histórico jugador azul.

Recordar que en lo deportivo, el elenco universitario deberá viajar hasta la Cuarta Región para enfrentar a Unión Española por el Campeonato Nacional, compromiso vital en las aspiraciones del conjunto azul para escapar del fondo de la tabla.