Tras un largo silencio, el recordado ex futbolista y técnico de la U valoró la comparación que se le hace con las nuevas figuras de los azules.

Es un instante especial, sin duda, ya que en la víspera de un nuevo clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, el otrora jugador azul Jorge Socías, conversó con Bolavip y tuvo palabras para lo que es, el presente de su querido club.

y es que hablamos de un hombre que en cancha solo pudo celebrar un título como fue la Copa Polla Gol - un símil de la Copa Chile, pero sí como entrenador y vaya qué recuerdos se vienen a la cabeza en el mundo azul con él como estratega, obteniendo los campeonatos de 1994 y 1995 terminando un cuarto de siglos sin celebraciones en primera división.

En el diálogo con nuestro portal, el Lulo tuvo reacciones en base a aquellos que lo comparan futbolísticamente hablando con las nuevas joyas de la U, como son Lucas Assadi y Darío Osorio. En la ocasión, el histórico jugador se mostró dichoso de la relación con la cual lo vinculan con estos canteranos.

"Les he visto algunas cosas, por cierto y el hecho que uno sea recordado como futbolista después de tanto tiempo y pueda ser comparado con los cracks que salen hoy en día, es motivo de orgullo, setenció Socías.

De todas maneras, como buen histórico y querido por los hinchas azules, el recordado futbolista lanzó un deseo el cuál se pueda igualar tanto con el de Hijuelas como con el oriundo de Puente Alto. "Ojalá puedan tener la campaña que yo tuve", reconoció.

El Lulo como portada de la recordada Revista Estadio (Portada)

Sobre qué le parece el desempeño del actual equipo que dirige Mauricio Pellegrino, Socías valoró las victorias, pero que aún es una escuadra que no le encandila, todavía. "Indudablemente que la campaña es mucho mejor que la de los últimos cinco años, pero todavía no logra un andamiaje o una cosa que a uno le guste ver a la U. Pero lo importante han sido los triunfos, ganar siempre es bueno y la carga se va arreglando en el camino. Pero creo que no es una U sólida, que llene las ganas y la vista. Esperemos que con lo triunfos se pueda seguir ganando en confianza y ver a un equipo más sólido", enfatizó.

Finalmente, comentó que aún se mantiene vigente y que sigue haciendo lo que más le gusta, que es jugar fútbol a pesar de su edad. "Todavía estamos jugando con 72 años, todavía estamos en buenas condiciones gracias a Dios", detalló un emocionado Jorge Lulo Socías.