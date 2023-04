Universidad de Chile hoy por hoy es tranquilidad, pero también existe mucho trabajo y no quieren tropezar, luego de ocho fechas en que no conocen de derrotas en el Campeonato Nacional, mantener esa racha es fundamental de cara a lo que viene.

Y en el horizonte se viene un duelo de suma importancia, el clásico ante Universidad Católica que en esta ocasión se disputará en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, el próximo domingo a las 12 horas.

En ese sentido, el zaguero Matías Zaldivia tuvo palabras para este partido y la trascendnecia que puede generar en el hincha azul, sobre todo por la posición expectante en la que se ven en la tabla de ubicaciones. El defensor sostuvo que este momento de los azules se debe, específicamente, por el gran grupo que han construído

"Tenemos un grupo muy fuerte y que se está demostrando partido a partido. La verdad es que el grupo está muy bien y si bien nos falta esa tenencia y el protagonismo que queremos tener, los resultados se nos dan porque somos un grupo muy fuerte que sabemos nuestras virtudes y las estamos aprovechando al máximo", recalcó el Mati.

Sobre las presiones que existen alrededor de este compromiso, el Cabezón aclara que siempre existe por el hecho de ser la U, pero eso se acrecienta cuando es un rival como el de este fin de semana. "En la U siempre tenemos presión de ganar más aún en un clásico. Nosotros mismos nos estamos metiendo esa presión de seguir allá arriba en la tabla, porquer nos gusta vernos ahí. Trabajamos mucho para estar ahí, entonces no queremos regalar nada a nadie", enfatizó.

En relación a voces que indican que a este equipo le falta ganar un derby, Zaldivia pone paños fríos y remarca que lo que requiere el cuadro estudiantil es seguir mejorando para no salir de la zona alta de la tabla. "No se si ganar un clásico, pero sí sabemos que viene un partido importantísimo, que estamos en una buena posición en la tabla y queremos seguir allá arriba. Obviamente cuando ganas un clásico es un envión anímico para lo que viene y terminar bien la primera rueda. Pero no se si nos falta ganar un clásico o no. Nos falta seguir mejorando y seguir compitiendo finde semana tras fin de semana para seguir estando allá arriba", detalló.

Zaldivia reconoce que hay presión para enfrentar a la UC y que de ganar e sun gran envión (Photosport)

Al cierre, tuvo palabras para la UC y su complejo momento deportivo, sumado a las lesiones que tiene el equipo de Ariel Holan. De todas maneras, el defensa central da a conocer la gran confianza que tiene para este domingo en el Biobio.

"No hay que confundirse. Si bien tienen bajas, es un gran plantel. Tienen jugadores de jerarquía que en estos partidos es muy importante y eso en los clásicos es importante y como te dije, estamos trabajando bien, venimos con un envión de muchos partidos sin perder y nos vamos a hacer fuertes el domingo", concluyó Zaldivia.