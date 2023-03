Una de las grandes inquietudes en estos momentos de lo que está mostrando la Universidad de Chile, que viene de tres empates consecutivos y con un funcionamiento que viene a la baja, es el rendimiento que está mostrando Darío Osorio.

Razones de este presente futbolístico del nacido en Hijuelas son un verdadero misterio, sobre todo que se esperaba tanto de él en este 2023, luego de una gran temporada anterior que fue la de su irrupción en el profesionalismo.

Bolavip Chile conversó con César Vaccia, quien dio a conocer su visión de lo que vislumbra puede estar ocurriendo con el "11" azul. El ex técnico bicampeón con los azules no dudó y le puso tare al actual técnico de la U, el argentino Mauricio Pellegrino.

"Yo creo que cuando uno es líder y dirige a un equipo más uno de fútbol, debe conocer a sus jugadores, hay jugadores que necesitan más afectos, que necesitan más cercanía", dijo el sanantonino en relación a lo que tiene que hacer el estratega.

Para Vaccia, una causal también puede ser lo frustrante que puede ser para el futbolista cumplir una doble función y que esta vaya más ligada a la colaboración defensiva. "Ahora, también tiene que ver con las funciones que tiene cada jugador. a lo mejor, Darío no expresa lo que siente y está cumpliendo funciones más defensivas que ofensivas. Es una interpretación que hago, pero si tengo que apoyar más al lateral, obviamente voy a disminuir cuando tenga que atacar. Tendré menos fuerzas, las distancias son más largas. Puede ser eso", dijo el ex entrenador de la selección quien reiteró que el primer indicado para ayudarlo es el entrenador, "Mauricio tiene que darse cuenta, acercarse a él. Yo creo que es un tema más de afecto, de confianza y de cercanía", recalcó.

Por otra parte, también se refirió al duro momento frente al pórtico rival y el escaso poder de gol que tienen los azules. "No es algo nuevo. Lo que siempre he dicho, el equipo en líneas generales ha demostrado una gran fortaleza defensiva, en dos partidos no le hicieron goles, entonces eso indica que el equipo en eso ha crecido, pero estamos al debe en lo ofensivo. Evidente no nos creamos ocasiones de gol, habrá que hacer trabajitos, de finiquito y todo lo de más. buscar fórmulas de llegar al gol. Seamos equilibrados, defendamos bien, pero ataquemos bien, también", finalizó César Vaccia.