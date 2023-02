Thomás Rodríguez recuerda su paso por Universidad de Chile: "No me arrepiento de nada, jugar en la U fue un privilegio"

Thomás Rodríguez llegó a Unión Española esta temporada luego de un tercer paso por Unión La Calera, y dejando atrás la traumática campaña con Universidad de Chile en 2021 donde salvaron milagrosamente la categoría en el último partido ante La Calera.

El volante rompió el silencio y recordó su paso por los azules aclarando que no se arrepiente de haber llegado a la U, donde siempre quiso estar y que las cosas no salieron no sólo para él.

"Cualquier jugador al que se le presente la oportunidad de jugar en la U la tomaría. Es un club muy importante, pero ni para mí ni para ninguno de los que estaban salieron las cosas como esperábamos. No me arrepiento de nada. Queda el sabor amargo de los resultados que no se dieron, pero jugar en la U fue un privilegio", asegura en conversación con LUN.

Thomás Rodríguez -hoy en Unión Española- no se arrepiente de haber llegado a Universidad de Chile (Agencia Uno)

Respecto a su llegada a Unión Española, el hijo de Leo Rodríguez cuenta que "es un equipo que en otras oportunidades me buscó. Ahora había terminado contrato, estaba con el pase en mi poder y me gustó este desafío. Me siento muy bien. Tuve ofertas de Argentina y otros clubes de Chile, pero prioricé a Unión".

Tommy asegura que "Ronald Fuentes me había pedido antes cuando dirigió en Unión y Audax, y ahora por fin se pudo dar. Tengo muchas ganas de encontrar mi mejor versión la camiseta de Unión. El grupo me recibió súper bien, es muy humano, con buenos jugadores, y están las condiciones para encontrar la primera victoria".