Pese a que no estará en el banco, Mauricio Pellegrino mueve sus piezas en Universidad de Chile para enfrentar a O'Higgins con una acción que fue celebrada por Tito Awad, quien hasta ahora se mantenía firme con sus críticas al estratega azul.

Universidad de Chile tendrá un duro desafío esta tarde cuando tenga que desplazarse hasta la ciudad de Rancagua para medirse con O’Higgins, conjunto que mete miedo en calidad de local y amenaza de manera seria a los azules.

Una de las novedades que podría presentar el conjunto azul en su visita a Rancagua es la inclusión de Leandro Fernández como ‘9’ en desmedro de Nicolás Guerra, quien de momento no vería acción como titular pese a la lesión del Chorri Palacios.

Tito Awad, reconocido comunicador identificado con Universidad de Chile, habló con Bolavip Chile y tuvo palabras de reconocimiento para el estratega azul por no hacer mayores experimentos en la formación y jugársela por ‘Lea’ Fernández.

Tito Awad celebra a Leandro Fernández como '9'. | Foto: Archivo

“Yo pienso que está en la lógica porque hacía mucho rato que no venía jugando como centro delantero en Ñublense, jugaba por fuera. No me parece tan ilógico que ponga a Fernández por dentro” dijo Tito.

El hincha azul asegura que Nicolás Guerra “Se acomoda más por fuera que Fernández por fuera, quien se muere si lo tiran al costado. Dentro de toda la crítica que le hago, para mí en esta oportunidad está acertado”, celebró.

Todo se verá en un par de horas cuando Universidad de Chile tenga una prueba de carácter en Rancagua con un clima adverso, en donde no habrá presencia de la hinchada bullanguera que suele acompañar al equipo.