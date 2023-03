Tito Awad hace las paces con U de Chile pese a vibrante caída ante River Plate: "Me dejó buenas sensaciones la U, no estoy picado”

Universidad de Chile y River Plate protagonizaron un auténtico partidazo en la ciudad argentina de Salta, en donde el conjunto millonario se impuso por 4-3 a los universitarios en el marco de un partido amistoso internacional.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mostró buen fútbol a ratos y se paró de igual a igual ante un River Plate que llegó al norte argentino, principalmente, con jugadores reservas para enfrentar a la U.

Tito Awad sorprendió al mundo con Bolavip Chile diciendo que “No me decepcionó para nada, esta U de hoy día muestra que puede competir ante grandes rivales internacionales como River Plate, más allá de que no haya llevado a todos sus jugadores titulares”.

“Estaba ganando 2-1, pero en el segundo tiempo River entró mucho mejor y ahí hay una diferencia de mecánica; mordió, apretó, la U se defendió y le hicieron tres goles igual. Me calienta esa parte, pero en vez de morirse, se fue a buscar el partido de vuelta”, complementó.

Tito retoma la esperanza en la U: “Esto me da esperanza, no el técnico, porque no se dio cuenta nunca que a Morales lo estaban haciendo pebre, pero esas cosas tácticas son para estudiarlas en la semana. Me dejó buenas sensaciones la U, no estoy picado”, remató.

Mauricio Pellegrino y sus dirigidos ahora volverán al país para enfrentar los compromisos que se le avecinan la segunda semana de abril por Copa Chile y después retomarán el Campeonato Nacional 2023 donde pretenden meterse en la parte alta de la tabla.