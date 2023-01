Felipe Gutiérrez volvió a Chile para defender, otra vez, a la Universidad Católica. El volante con paso en Países Bajos y Estados Unidos llegó como figura a los cruzados, pero, finalmente, terminó saliendo por la puerta de atrás, enojado con el club y enemistado con Ariel Holan. Ahora, el Pipe suena fuerte para reforzar a la Universidad de Chile y el comentarista Héctor Tito Awad sonríe por el posible arribo del mediocampista.

Gutiérrez, alguna vez, apareció junto a su hermano Orlando con una camiseta de la U. Sin embargo, eso es cosa del pasado y Awad, rostro insigne de La Magia Azul, le abre la puerta al volante para que le coloque calma a los azules en el sector medio.

"Te va a parecer agrandado, no sé, cuando supe que se iba de Católica dije que iba a venir a la U. No digo que vaya sea el salvador de la U, pero es un tipo de 32 años, que puede enebrar el mediocampo con la parte de arriba", indicó a Bolavip.

De igual manera, Awad fue claro a la hora de mencionar que "la U no puede jugar solo con un volante de corte, lo vengo diciendo hace mucho rato. Tiene que jugar con dos volantes de corte".

Felipe Gutiérrez dejó vacante la 10 en la UC y suena fuerte en la U (Agencia Uno)

Awad aprovechó el diálogo para dejar en claro que el pasado no condena, para nada, a Gutiérrez, ya que siempre fue un jugador piola y que no protagonizó ninguna polémica tirando los dardos hacia el Centro Deportivo Azul.

"Chao con eso, chao pescado. Yo sé que esas cuestiones pesan, pero Leonel Sánchez jugó en Colo Colo. Pedro Reyes de Colo Colo vino a la U y varios más. Aránguiz pasó de Colo Colo y fue figura en el equipo de Sampaoli. No me mueve las hormonas. Gallos que no hacen olas, no hay problema que vengan", añadió.