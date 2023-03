El ex volante de Universidad de Chile y Colo Colo, Marcelo Tobi Vega, no tuvo contemplación con lo realizado por Pellegrino y mató al DT por mandar al sacrificio a Darío Osorio.

Marcelo Vega no se las mandó a decir con nadie a Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile. El ex volante del Romántico Viajero aprovechó su espacio en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, para realizar sus evaluaciones al plantel azul. En la pasada, el Tobi desmenuzó lo realizado por el cuadro universitario, aunque hizo hincapié en la mala perfomance del estratega argentino, a quien lo encontró mezquino y sin ganas de ir a ganar el Superclásico ante Colo Colo. Además, le tiró varios palos por el mal rendimiento de Darío Osorio.

Entre las notas que colocó Vega, los tres peores, para él, en la U fueron Darío Osorio (3.0), Israel Poblete (2.5) y evaluó con un 1.0 a Pellegrino. El Tobi cree que lo que realizó el DT transandino de la U fue horroroso en el Macul y que no tuvo la osadia para ir por el botín principal en el Monumental, que era la victoria tras 22 años.

"Los primeros 20 ó 25 minutos, la U salió a no perder. Esa fue la palabra que teníamos todos, porque no propuso nada. El hincha lo entiende de esa forma. Johnny Herrera lo dijo que podría haber estado la oportunidad con este Colo Colo que no es el del año pasado y que está un poco más equilibrado con la U. Pellegrino debió haber salido a buscar un poco más el partido en el segundo tiempo. Me quedó esa impresión", expresó.

Además, Vega fue claro en decir que Pellegrino le está haciendo daño a Osorio y que es el responsable del mal nivel de la Joya de Hijuelas. "Para mí, está jugando mal, porque Pellegrino el técnico lo está ubicando en una posición que no es la de él", sentenció.

Marcelo Vega cree que Pellegrino es el culpable del mal rendimiento de Osorio en la U (TNT Sports)

Vega dejó en claro que Pellegrino no es de su gusto y que no le está haciendo bien a ina de las promesas más importantes del fútbol chileno como lo es Osorio. Es más, el ex volante de la U fue duro con el estratega azul criticándolo en duros términos por su movimiento con el nuevo 11 estudiantil.

"¿Dónde resultó mejor el año pasado? Jugando por la derecha, asistiendo, rematando, donde hizo varios goles bonitos y donde lo quisieron varios equipos de Europa. Hoy juega por la izquieda donde no se siente bien y termina más marcando que siendo un jugador ofensivo. Juega mal no tanto por él, sino porque el técnico no le ha sacado el provecho con las condiciones que tiene", expresó.

El Tobi se cuadra con Darío Osorio, pero volvió a darle sin problemas a Pellegrino por su forma de jugar con la camiseta azul.

"A todos nos gusta Osorio, sabemos que es talentoso y no está terminado, pero sí se le está perjudicando. No lo está favoreciendo el sistema", remató.