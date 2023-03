Universidad de Chile empató en su último compromiso por el Campeonato Nacional ante Deportes Copiapó, donde una de las novedades fue el debut en la portería de Cristopher Toselli, luego de complicaciones físicas de Cristóbal Campos.

En ese sentido, el ex Universidad Católica, asegura que le causó sorpresa la forma de su estreno, pero que lo encontró preparado.

"Me sentí bien, fue sorpresivo. Hice un partido correcto, entré concentrado, siempre he dicho que estoy preparado para cuando me toque. Pude cumplir, pero me hubiese encantado un triunfo para quedar arriba en la tabla", comentó Toselli.

Toselli en sus primeros minutos con la camiseta de la U.

Una situación importante para uno que venía desde la banca de suplentes, donde asegura que hay un compromiso de todo el plantel, de apoyar a los que están en la cancha.

"Siempre he dicho que, acá lo más importante es que a la U le vaya bien, juegue quien juegue o desde el lugar que toque. Con Nery, desde el banco, queremos que al equipo le vaya bien y es el compromiso desde el principio de todo el equipo", detalló.

Por lo mismo, asegura que deben seguir trabajando por mejorar errores, aunque cree que han encontrado un funcionamiento base para el plantel de la U.

"Defensivamente estamos más sólidos, varios partidos que no nos convierten que es importante para una base sólida, si queremos aspirar cosas importantes. En ofensiva no hemos convertido, pero nos generamos opciones y oportunidades que no ha querido entrar, pero no profundizo más en eso, no va más allá", precisó.

En lo personal, destaca que se siente muy cómodo, pese a los pocos minutos jugados, pero que tiene claro su rol en el equipo.

"Me han tratado muy bien estoy contento de estar en la U la bienvenida del primer día voy conociendo a mis compañeros gente del club, donde sinceramente me siento bienvenido. Lo otro son situaciones son momentos que uno vive y se involucra, acá yo quiero que a la U le vaya bien si hay que hacer cosas y ayudo un poco fantástico", finalizó.