Tras caer en la final por dos a uno frente a Huachipato en la final del Campeonato de Clausura Proyección 2022, el técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, reconoció que le hubiese gustado poder contar con Lucas Assadi y Darío Osorio en este partido, pero reconoce que no han sido parte del semestre y sí quienes entraron a la cancha este domingo en Quilín.

"No han sido parte del proceso y están donde siempre quisimos que estuvieran, que es en el plantel profesional. Han demostrado la capacidad de instalarse ahí con todas las dificultades que se han generado, pero no es un capricho de uno", afirmó el Huevo.

Ampliando el argumento, el ex campeón con la U sabe que ellos ya están en otro status y que no hubiese sido bueno alterar la planificación que ellos tienen. "Entendemos sus tiempos, han sido parte de proceso de selecciones sub 20, sub 23 y adulta. Sus energías deben ser canalizadas en el plantel profesional donde es su lugar y no somos nadie para quitar sus descansos y sus tiempos".

Pero a la consulta si le hubiese gustado tenerlos, Valencia no escondió para nada sus deseos y reconoció que sí. "Si la decisión hubiese sido de uno, los hubiese querido tener porque - humildemente - he sido parte del proceso de ellos, pero me pone orgullos saber donde están. Verlos jugar en el extranjero con la selección adulta es mucho mejor que estén jugando en una juvenil, sin desmerecerlo".

(Prensa Universidad de Chile)

Respecto a la planificación 2023 en el fútbol formativo azul, el entrenador no comentó nada sobre su futuro y espera que Sebastián Miranda tenga las herramientas suficientes para liderar un proyecto muy importante dentro del club y que ojalá no haya alteraciones en el próximo año. "Uno sabe como ha sido la dinámica de la U en el último tiempo. Sebastián ahora se ha asentado en propiedad del rol en que el club lo trajo. Ojalá que pueda ser capaz de ordenar todo lo del fútbol formativo y poder hacer nuestros equipos más competitivos. La dinámica de los técnicos interinos ha alterado un poco, pero no debemos perder la convicción que es el trabajo con los chicos, eso es lo importante".

Finalmente tuvo palabras para el nuevo técnico Mauricio Pellegrino y la colaboración que habrá con él, "somos empleados del club y pondremos nuestra mejor voluntad. El nuevo técnico querrá información y no la vamos a negar, queremos lo mejor para el plantel profesional. Le deseamos el mayor de los éxitos", cerró..