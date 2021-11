Marcelo Cañete y un posible descenso de Universidad de Chile: "Ni siquiera se me pasa por la cabeza"

Universidad de Chile no piensa más allá de su próximo desafío en el Campeonato Nacional. El equipo de Cristián Romero está en el decimocuarto lugar y por diferencia de gol está en zona de Promoción. Los azules deben disputar el primero de sus tres últimos duelos de la temporada y será ante O'Higgins.

Marcelo Cañete, volante del club laico, atendió este miércoles a los medios de comunicación en conferencia de prensa y una de las consultas fue sobre si estaría dispuesto, en un caso hipótetico, jugar en Primera B. una postura que el argentino no se ve y no piensa en eso.

"No pienso en eso. Lo único que pienso es ganar el fin de semana, en cómo hacerle daño a la defensa de O’Higgins y lo único que pienso es haber llegado después del partido abrazándome con mis compañeros por del triunfo", comenzó diciendo.

"Ese es mi deseo ahora, estamos entrenando y trabajando para eso y creo que todo el plantel está en el mismo clima y sintonía. Si te diría que pensara en eso sería un hipócrita, entonces no lo hago y ni siquiera se me pasa por la cabeza el descenso. Lo único que me importa es el fin de semana O´Higgins", cerró.

Universidad de Chile y O'Higgins se verán las caras el próximo lunes 15 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Recordar que la U no puede ejercer de local en El Teniente por reglamento ante los celestes, ya que estos hacen de dueño de casa en el recinto rancagüino.