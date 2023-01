Universidad de Chile tiene la misión de volver a ser protagonista en el 2023. Con ese objetivo, llegó Mauricio Pellegrino como entrenador y el plantel rápidamente comenzó a sufrir cambios. Con la llegada confirmada de Cristopher Toselli, los Azules quedaron cerca de completar el plantel para la temporada, claro que el DT todavía podría pedir reforzar alguna posición.

Mercado de pases 2023 Universidad de Chile

Llegadas:

Juan Pablo Gómez (Curicó Unido)

(Curicó Unido) Leandro Fernández (Independiente de Avellaneda)

(Independiente de Avellaneda) Federico Mateos (Ñublense)

(Ñublense) Matías Zaldivia (Colo Colo)

(Colo Colo) Nicolás Guerra (Ñublense)

(Ñublense) Cristopher Toselli (Central Córdoba)

Salidas:

Martín Parra (Huachipato)

(Huachipato) Bastían Ubal (Santiago Morning)

(Santiago Morning) Bastián Tapia (Audax Italiano)

(Audax Italiano) Pablo Aránguiz (Ñublense)

(Ñublense) Junior Fernández (sin club)

Los que deberán salir

En un principio, se había señalado que con la llegada de un arquero podría cerrarse el plantel de Universidad de Chile para el 2023. Sin embargo, con la llegada de Cristopher Toselli, todavía podrían llegar más jugadores. Todo dependerá de la evaluación que haga Mauricio Pellegrino de los encuentros amistosos y los rendimientos individuales.

En medio de estas evaluaciones, hay un grupo de jugadores que siguen en el club, pero que no serán considerados: Felipe Seymour, Marcelo Cañete y Ronnie Fernández no viajaron a disputar los duelos ante Coquimbo Unido ni con Rosario Central. Si bien mantienen un vínculo contractual con la U, deben encontrar un club donde continuar su carrera futbolística en el 2023. En el Centro Deportivo Azul no tendrán lugar.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino regresan a Santiago para continuar con su pretemporada. El jueves 12 de enero disputarán un nuevo duelo amistoso ante Talleres de Córdoba, en el Estadio Santa Laura. Por ahora todavía no suman triunfos al mando del nuevo DT, por lo que será una nueva oportunidad de demostrar para lo que están en el 2023, mientras el argentino podrá definir si necesita o no más jugadores.