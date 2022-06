Universidad de Chile se sigue armando de cara al segundo semestre y ya cuenta con el fichaje de Emmanuel Ojeda, además de tener casi cerrado a Nery Domínguez para fortalecer la parte defensiva. Sin embargo, puede haber más movimientos, ya que aún disponen de un cupo para refuerzos y allí asoma la posibilidad de Marcelo Díaz.

No es un misterio que Carepato desea volver al club de sus amores y en las últimas horas se abrió nuevamente la puerta para un posible regreso tras revelarse el interés de Diego López por tenerlo en sus filas.

Esto fue celebrado por César Vaccia, quien conoce al volante desde sus inicios, y sostiene que su llegada le dará un salto de calidad al equipo para despegar en el Campeonato Nacional.

“Es un viejo anhelo de los hinchas y todos los que queremos a la U. Marcelo es un jugador de la cantera de nivel internacional, altamente competitivo, me parece una excelente idea que vuelva. Encontraríamos el equilibrio que nos pena en el mediocampo”, dijo en conversación con BolaVip.

La vuelta de Carepato es un viejo anhelo de muchos hinchas azules. / FOTO: Agencia Uno

Siempre se apuntó al aspecto económico como una de las razones que frenaron la llegada de Díaz, pero para el ex entrenador de los azules todo es conversable. “Si el problema es que se piensa o se interpreta que es muy caro, creo que hay que conversarlo, todo se arregla conversando. Me parece que en una negociación todos deben ceder, escucharse, que se haga en tono privado. Creo que ambas partes se van a ver muy beneficiados y no sólo la U, sino todo el fútbol chileno”, agregó.

Incluso, César Vaccia no dudó en postularlo como alternativa para la selección chilena si es que logra recuperar su mejor versión en Universidad de Chile.

“Yo creo que desde el punto de vista futbolístico depende del rendimiento que tenga Marcelo. Ha manifestado que la selección está abierta para todos los que cumplan con los requisitos. Si hubo algún problema, se cometió algún error o se dio una situación que provocó un malestar se arregla conversando. Eso sería algo menor si es que está en buena competencia, porque si un jugador de sus características puede volver sería espectacular para las Eliminatorias al menos”, completó.