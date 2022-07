El entrenador bicampeón con la U analizó el empate de los azules frente a Deportes Antofagasta, donde no tuvo una buena evaluación de lo hecho por el ex defensor de Racing.

César Vaccia reprueba debut de Nery Domínguez en Universidad de Chile: "No le vi nada especial, no ganó ningún cabezazo"

Universidad de Chile no pudo aguantar su ventaja y cerca del final terminó igualando 1-1 contra Deportes Antofagasta, resultado que terminó dejando una sensación amarga en las huestes azules por cómo se les escapó el triunfo.

De todos modos, se sacan lecciones positivas de lo mostrado en la cancha del Calvo y Bascuñán y así lo ve César Vaccia. En conversación con BolaVip, destacó que la U mostró una mejoría en el juego, pero también apuntó a los aspectos para corregir.

“Jugamos un poco mejor que las veces anteriores. En distintas situaciones la U creo que mejoró, marcó una seguridad defensiva, fue un equipo más corto. El problema es que no llegamos al arco, salvo los minutos finales cuando nos vimos con el marcador igualado e intentamos de ganar el partido. Si tuviéramos esa actitud desde el inicio ganábamos sin problemas. Hay que ir sacando lecciones, no pudimos, porque Antofagasta siempre nos dio problemas”, expuso.

A su vez, el técnico bicampeón con los azules tuvo palabras para el debut de Nery Domínguez, a quien le encontró una falencia defensiva y aconsejó cambiar su posición en la cancha.

La U no pudo aguantar la ventaja ante Antofagasta. / FOTO: Agencia Uno

“La verdad no le vi nada especial. Es un buen jugador, pero perdió todos los cabezazos, entonces es algo que nosotros no lo manejamos bien eso. Cada lateral que iba al centro del área o saque de fondo lo ganó López. Tampoco es tan alto, a mí me parece que debería jugar de mediocampista con Ojeda, se ganaría mucho más porque tendríamos un equipo más corto y la defensa no sufriría tanto”, cerró.

Universidad de Chile deberá dar vuelta la página de este partido y comenzará a trabajar en lo que será su compromiso frente a Ñublense del próximo domingo, al que llegarán en el décimo lugar con 21 unidades.