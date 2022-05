Sebastián Miranda prepara lo que será su segundo partido en la banca de Universidad de Chile, cuando visite a Everon en Viña del Mar y frente a la posibilidad de no alinear el mismo once que venció a La Serena, ya tiene decidido quién reemplazará al lesionado Jeisson Vargas.

Universidad de Chile ha tenido una semana mucho más tranquila que las anteriores luego de la importante victoria en el Santa Laura ante Deportes La Serena 2-0 con goles de Cristián Palacios y Ronnie Fernández.

El entrenador interino Sebastián Miranda partió con el pie derecho y ya prepara su segundo encuentro al mando del buque azul, pero, está complicado para formar con el mismo once titular que derrotó a los papayeros por la lesión que aqueja a Jeisson Vargas.

Este miércoles se conoció que al ex Unión La Calera lo afecta una pubalgia y en el Centro Deportivo Azul creen que "no llega", es decir, no está disponible para enfrentar a Everton el próximo sábado en Sausalito a las 15:30.

Sobre las posibilidades que tiene el estratega para reemplazar a Vargas, están Lucas Assadi, que entró muy bien ante La Serena; Pablo Aránguiz que puede jugar en esa posición; Darío Osorio, una de las grandes revelaciones de la U este año y también Junior Fernandes, el que al igual que el 20, ingresó en la segunda parte dejando buenas sensaciones.

Lucas Assadi será titular en Universidad de Chile ante Everton (Agencia Uno)

Lo cierto es que Sebastián Miranda ya tiene una decisión al respecto y de no recuperarse Jeisson, su lugar será ocupado por Assadi, no variando el sistema de 4-4-2 con el que debutó en Plaza Chacabuco.

Ahora falta decidir si vuelve a la titularidad Yonathan Andía, el que no estuvo en la última fecha por suspensión, en reemplazo de Daniel Navarrete, el que ocupó la franja derecha defensiva haciéndolo de gran forma.