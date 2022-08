Con el equipo peleando en la parte baja y una final ante Coquimbo Unido en el horizonte, Universidad de Chile se prepara para lo peor y, en caso de caer ante los piratas, es casi un hecho que Diego López no seguirá en la U, pero esa salida tiene un millonario costo para Azul Azul.

Es de público conocimiento a esta altura que Universidad de Chile no lo pasa nada de bien en la cancha, donde viene de tropiezo en tropiezo y se acerca peligrosamente a puestos de descenso en el Campeonato Nacional 2022, donde la próxima semana tendrá una verdadera final ante Coquimbo Unido en Valparaíso.

Es precisamente el duelo ante los piratas el que podría gatillar la salida de Diego López, el entrenador uruguayo de Universidad de Chile quien no ha estado a la altura de lo que se esperaba en la antesala de su llegada. Los pergaminos del DT no han tenido efecto en un plantel que no se encuentra en la cancha.

En caso de que ocurra lo anterior y Azul Azul decida que López no siga al mando del primer equipo, no será barato. La concesionaria que administra el futuro de los universitarios tendrá que pagar una cifra realmente millonaria y que podría mermar el conformado del plantel para el próximo año.

Según detalla El Deportivo de La Tercera, tanto el uruguayo como su cuerpo técnico ganan más de 50 millones de pesos mensuales y, a la fecha, si en AA decidieran no contar con ellos hoy mismo habría que pagar una cifra cercana a los 827 millones.

La cifra -hipotética por lo demás- se sumaría a otras grandes indemnizaciones que ha realizado la U con técnicos como Darío Franco, Sebastián Beccacece, Ángel Guillermo Hoyos, Frank Kudelka, Alfredo Arias, Rafael Dudamel y Santiago Escobar, donde se suman más de dos mil millones de pesos entre todos y solo en ese ítem.

El próximo miércoles no solo será una final dentro de la cancha para que Universidad de Chile empiece a sumar para salvarse del descenso, si no que también se juega gran parte de su billetera con la permanencia de Diego López.