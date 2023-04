A los 37 años, el oriundo de Rosario informó que no seguirá más con su carrera profesional.

Una triste información recibió la historia de Universidad de Chile y los seguidores de Gustavo Lorenzetti, ya que el argentino/chileno anunció que se retira del fútbol a los 37 años de edad poniendo fin así a casi dos décadas de actividad profesional.

Durante su tiempo ligado al deporte, defendió durante siete años y medio la camiseta de la U y en épocas gloriosas, como fue haber obtenido la Copa Sudamericana el año 2011 con Jorge Sampaoli en el banco anotando uno de los tres goles en la gran final ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Lorenzetti en su publicación no dudó en agradecer su paso por el cuadro mágico, donde ganó 8 títulos, "aunque no soy formado en el club la siento como mi casa, me hicieron sentir parte de una familia. Gracias por los momentos gloriosos que vivimos juntos y que van a quedar para siempre en mi corazon", dijo el pitufo.

Desde luego, que el club azul reaccionó a esta confirmación y no dejó pasar el anuncio que realizó el ex futbolista a través de su cuenta en Instagram. Los universitarios en sus redes sociales manifestaron toda su gratitud al adiós de Lorenzetti.

"Duende querido. Gustavo Lorenzetti anunció su retiro del fútbol y nosotros, como uno de los clubes que tuvo el privilegio de verlo defender nuestra camiseta, le deseamos lo mejor en este nuevo camino", señalaban las líneas en las redes sociales de los estudiantiles.



El cierre de la publicación demuestra lo importante que fue el mediocampista en la historia grande la U, por haber estado en momentos gloriosos y por cierto, recordando que Lorenzetti en algún momento, hasta portó la jineta de capitán en algunos partidos, "¡Gracias por tantas alegrías, @gus_lorenzetti22!", concluyeron las palabras.

ver también El nuevo dolor de cabeza que tiene Mauricio Pellegrino en la U

Para la estadística, queda que Gustavo Rubén Lorenzetti disputó 291 partidos por Universidad de Chile y anotó la noble cantidad de 33 goles con la casaquilla azul. Sus goles más recordados, sin duda, son el de la final de la Copa Sudamericana, el que convirtió a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo el 2014 y el triplete en la mega goleada ante O'Higgins en 2016 por ocho goles a uno.