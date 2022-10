Este miércoles la Copa Chile 2022 da un nuevo paso en su afán de conocer al rival de Magallanes en la gran final, por el gran premio de asistir en el 2023 a la Copa Libertadores en su fase 2. Y es que después de una serie de inconvenientes a la hora de encontrar un estadio (luego que se tuvo que postergar en Valparaíso), finalmente Universidad de Chile recibirá a Unión Española en Talcahuano, en este importante partido.

Pese a la paupérrima campaña de los hispanos en el Campeonato Nacional, la realidad en la Copa Chile es muy distinta. No han sabido de derrotas y se perfilan como serios candidatos para llegar a la final. La U, en tanto, no tiene una situación muy distinta, a excepción de que sus resultados no han sido los esperados en el Campeonato Nacional y discretos en el tradicional torneo de clubes nacionales.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO PARTIDO ENTRE UNIVERISDAD DE CHILE Y UNIÓN ESPAÑOLA, PERO POR EL TORNEO NACIONAL

UNIVERSIDAD DE CHILE VA POR UN LOGRO ESTE 2022

Para nadie es un misterio que los últimos años han sido malos para Universidad de Chile. Sin participación internacional, sin ser protagonista por algo positivo y con un muy mal ojo para los refuerzos. Esta temporada tampoco tuvo una buena participación en el torneo nacional y en este momento se encuentra virtualmente fuera del descenso. La opción de llegar a la final de Copa Chile podría ser el único hito positivo de la U en los últimos años y además, viendo la mejora contínua de los azules en los pasados más cerca.

UNIÓN ESPAÑOLA IMPARABLE EN LA COPA CHILE

A pesar de que el rendimiento de Unión Española en los últimos partidos del torneo nacional ha sido pésimo (seis derrotas en los últimos siete partidos), en Copa Chile el equipo ha respondido de gran manera, sin perder ningún partido hasta el momento. Frente a la U el historial recienteestá inclinado completamente hacia los azules, que han ganado cuatro de los últimos cinco partidos jugados (con un empate).

¿QUÉ DICEN LAS CASAS DE APUESTAS DEPORTIVAS?

Estas estadísticas pesan y dejan a Universidad de Chile como el favorito para quedarse con el triunfo este miércoles, pagando una cuota de 2.22 por el triunfo azul. En otros mercados las cuotas son muy similares, como por ejemplo la clasificación o si ambos anotan.

Para la semifinal de Copa Chile, Betano, operador de apuestas deportivas ha creado una promoción para clientes nuevos, dando una apuesta gratis de $10.000 por un primer depósito de $5.000.