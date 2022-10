¡Uno menos para el domingo! Nery Domínguez confirma su casi segura ausencia ante Huachipato: "No creo que esté"

Nery Domínguez sufrió una lesión muscular en el partido de Universidad de Chile frente a Unión Española por las semifinales de la Copa Chile que le impidió poder terminar el compromiso en cancha y tuvo que ser sustituido.

El argentino dialogó con la prensa una vez terminado el lance y puso en duda su presencia en el vital partido que tendrán los azules el domingo ante Huachipato donde un empate los salva de cualquier posibilidad matemática de descender a la Primera B.

“Estoy un poco adolorido, pero veremos en las próximas horas cómo me sigo sintiendo. No creo que esté para el domingo porque sentí una molestia y debo ver bien qué hago”, expresó el ex Racing Club.

La U y la Unión cosecharon un aburrido empate en el sur. | Foto: Agencia UNO

Sobre el compromiso en sí, expresó que “Se sufre mucho desde afuera, pero a nivel general hicimos un buen partido, nos adaptamos a dos lesiones en el primer tiempo, fue un partido normal pero los muchachos que entraron lo hicieron muy bien y la serie está abierta, así que vamos a seguir luchando para pasar a la final”, dijo.

“Fue difícil y falta la segunda parte. El público fue espectacular, para nosotros es muy importante el apoyo de la gente y hoy llenaron el estadio como siempre, así que estamos muy agradecidos”, complementó en el cierre.

Azules ahora volverán a la capital para después volver al mismo estadio donde jugaron ayer, ya que deben enfrentar el domingo a Huachipato a las 12:30 PM de Chile continental con la clara intención de zafar de la Primera B.