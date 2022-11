La U no quiere dormirse en el Mercado de Pases y mira con atención cómo puede reforzar el arco para darle competencia a Cristóbal Campos, donde hay varios metas que suenan como alternativa para llegar al CDA.

Universidad de Chile buscará en el Mercado de Pases venidero sí o sí un segundo arquero para que le de competencia a Cristóbal Campos, quien esta temporada agarró camiseta de titular y parece absolutamente inamovible en los azules.

La U ya sabe que no contará con Martín Parra para la temporada 2023, toda vez que se decidiera no seguir con el ex portero de Huachipato quien marcó su paso por el CDA con el escándalo en Copa Chile que lo obligó a salir del partido afectado por una bomba de estruendo.

Con este escenario, son varios los nombres que Azul Azul tiene en carpeta para que Cristóbal Campos sea ‘apurado’ por otro arquero y así pueda crecer el nivel competitivo en el arco de Universidad de Chile.

La U quiere ponerle competencia a Cristóbal Campos. | Foto: Agencia UNO

Sebastián Pérez, portero de Universidad Católica, es una de las alternativas que no vería con malos ojos abandonar la UC luego de que Matías Dituro le arrebató la titularidad y no soltó más la camiseta en el equipo dirigido por Ariel Holan.

Otros porteros que suenan como alternativa son Gabriel Castellón de Huachipato, Zacarías López de Deportes La Serena e incluso Cristopher Toselli, ex portero de Universidad Católica quien estuvo en Central Córdoba de Argentina este año.

Por último, Universidad de Chile preguntó por el arquero de Racing Club, Gabriel Arias, pero recibió un portazo en la cara ya que el portero de la ‘academia’ aún se encuentra con contrato vigente en el cuadro argentino.