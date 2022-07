Universidad de Chile visita este domingo a O'Higgins por la fecha 18 del Campeonato Nacional mirando de reojo a lo que pasará una semana después cuando reciba a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol criollo.

Los azules saben que tienen una pesada mochila al no poder vencer al archirrival en nueve años, algo que es una verdadera piedra en el zapato para los universitarios y que ahora con Diego López, pese a la inestabilidad del equipo, intentarán terminar con la mala racha.

Víctor Castañeda tiene una particular visión de lo que debe hacer la U a la hora de enfrentar al cuadro de Gustavo Quinteros y no tiene dudas en aconsejar a su colega charrúa.

"La U debe jugar de chico a grande, correr y meter porque jugando no nos está alcanzando y así salir de la incómoda posición en la que se encuentra, la U tiene que tratar de ganar el superclásico y si no va a ganar, tratar de no perder este partido", afirma.

Diego López está pronto a jugar su primer Superclásico en la U (Agencia Uno)

Respecto a lo que dijo César Vaccia respecto a que ganar el clásico los hace salvar el año, Víctor Hugo cree que "es uno de los objetivos que deben tener estos jugadores de romper la racha, no se pueden hacer cargo de lo que pasó antes, pero tienen la responsabilidad de entrar en la historia si logran ganar el clásico. La campaña no es buena, así que estoy de acuerdo con lo que dice César".

Para el final VHC hace un llamado a cambiar el chip en la U. "Lo dijo el técnico hace unas semanas, hay que ser muy pelotudos para decir que vamos a alcanzar a los de arriba, esto es como cuando comenzó el campeonato y los jugadores decian 'ganemos cuatro partidos seguidos y vemos', y yo digo 'gana uno primero', es que hay que cambiar el discurso", cerró.