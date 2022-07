El ex jugador y también ex técnico de Universidad de Chile cree que el equipo de Diego López tiene bajas opciones ante Colo Colo en el Superclásico del próximo domingo.

Víctor Hugo Castañeda le lleva poca fe a Universidad de Chile para el Superclásico: "La verdad que no tengo muchas expectativas"

Universidad de Chile comienza una de las semanas más importantes del año y es porque el próximo domingo enfrenta una nueva versión del Superclásico frente a Colo Colo, un duelo que no ganan desde el año 2013 y que tuvo un resultado favorable para los universitarios de 3-2 con Darío Franco en la banca.

Sin embargo, los azules han tenido en los últimos años algunas campañas muy complejas. Han tenido que convivir más en la medianía de la mitad hacia bajo en la tabla de posiciones y donde en la temporada 2021 tuvieron que convivir con no irse al descenso hasta en la última fecha.

Este año, la situación no ha mejorado mucho y por aquello es que la perspectiva para este fin de semana puede ser muy baja, considerando el momento de ambas escuadras y también con aquella racha negativa que tiene la U contra los albos.

Víctor Hugo Castañeda dialogó con Los Tenores de ADN y sostuvo no tenerle mucha fe a la escuadra azul en el Superclásico por las bajas con las que llega en el plantel y también por lo demostrado dentro de la cancha.

"La verdad que no tengo muchas expectativas del clásico, la U llega muy disminuida en cuanto a nombres y también futbolísticamente. Los resultados no han sido buenos, el rendimiento en líneas generales no ha sido de los mejores, sigue mostrando cierta fragilidad en lo defensivo, en la ofensivo tampoco muestra mucha opciones de gol y juega contra el puntero. Si bien, perdió potencial con la ida de Solari, igual es un equipo peligroso", dijo VHC.

El ex técnico de la U fue claro con respecto al Superclásico | Foto: Agencia UNO

El partido entre Universidad de Chile y Colo Colo se juega el próximo domingo 31 de julio a partir de las 13:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca.