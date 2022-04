El ídolo y ex entrenador de los Azules se refirió a lo que es el actual momento de la Universidad de Chile en el campeonato nacional y se preocupa

Víctor Hugo Castañeda respaldó a Santiago Escobar por el momento de la U: "Claramente el técnico tiene una responsabilidad, pero no tiene toda la culpa"

La Universidad de Chile sumó ante Palestino un nuevo partido sin saber de victorias, situación que complica la continuidad el estratega de los Azules Santiago Escobar por el mal pasar que tiene la U en el campeonato.

Ante esta situación, un histórico del conjunto Laico como Víctor Hugo Castañeda dialogó con Deportes 13, refiriéndose al presente que vive el conjunto Universitario y sobre la bullada continuidad del estratega colombiano

"Me gusta que se cumplan los procesos. El equipo no ha rendido y no ha jugado bien y la prueba está en la tabla. El gerente deportivo tiene que resolver y dar la cara", inició comentando Castañeda.

El ex director técnico de los Azules se muestra preocupado por el momento que atraviesa hoy por hoy el club, debido a que los malos resultados obtenidos lo han ido complicando en la tabla de posiciones y que lo dejan coqueteando con los puestos del descenso.

"Es una opción clara. Siendo lo más objetivo posible, hay más opciones de pelear abajo que de pelear arriba. Tiene que haber un cambio sustancial en el rendimiento, el manejo y la forma para poder pelear arriba. Claramente el técnico tiene una responsabilidad, pero no tiene toda la culpa", aseveró el ídolo azul.

Finalmente, Castañeda tocó el tema de los juveniles azules, quienes han tenido bastante protagonismo en lo que va de torneo e indicó que están cargando una mochila muy pesada a la cual puede que aún no estén preparados.

"Están sacando la cara y asumiendo una responsabilidad cuando a lo mejor todavía no tienen toda la preparación que uno quisiera. Necesitan gente grande para que los guíe y oriente dentro de la cancha. Hoy día, desgraciadamente no los hay", cerró.