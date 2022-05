Víctor Castañeda no duda en manifestar su amor por Universidad de Chile asegurando que su mejor momento fue haber dado la vuelta olímpica en El Salvador y también recuerda la vez que se vengó de la celebración de Marcelo Espina.

Pese a que hay discusiones respecto a la fecha exacta de la fundación de Universidad de Chile, el club laico hace años está festejando los 24 de mayo como el cumpleaños de la institución azul.

Bolavip conversa con Víctor Hugo Castañeda, hombre nacido en Palestino, pero que llegó a la escuadra universitaria laica por petición de Arturo Salah y que -pese- a que le costó en un principio, se ganó a la hinchada azul y terminó su carrera como uno de los más queridos.

"La U es alegría, es la etapa más importante de mi carrera, gran parte de lo que soy y de lo que tengo, se lo debo a la U", afirma el ex volante.

Agregando que es "La institución más grande por la que pasé, el cariño que me dieron, me adoptaron como nacido en la U, después de estar 10 años en Palestino, me hicieron sentir importante, como alguien que entró en la historia y eso lo agradezco mucho".

Víctor Castañeda fue jugador y entrenador de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Consultado por su mejor recuerdo en la U, VHC cuenta que "yo me quedo con el campeonato de 1994, le devolvimos la alegría al pueblo azul luego de 25 años de maldición, nosotros pudimos romper esa maldición, es el recuerdo más lindo que tengo".

Para el final, Castañeda recuerda cuando le convirtió un gol a Colo Colo y emuló lo hecho por Marcelo Espina, poniendo su camiseta azul en el banderín del córner y festejar con la gente. "Fue en venganza, sentimos una ofensa en nuestra cancha y tocó, no nos habíamos puesto de acuerdo, con el Rambo en el arco y celebré frente a nuestra barra por la afrenta", cerró.