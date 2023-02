Palestino viene de empatar sus primeros dos compromisos en el Campeonato Nacional, donde esperan sumar su primeros tres puntos en casa, el domingo ante Universidad de Chile.

En ese sentido, Pablo Vitamina Sánchez, técnico de los árabes, sabe la importancia del duelo ante los azules, donde analiza el momento en que se encuentra el plantel de Mauricio Pellegrino.

"La U es un grande siempre. Viene de varios últimos años y están viendo para qué lado van a ir, si van a pelear arriba o se van estancar en mitad de tabla para atrás. Estamos en etapa de conocimiento, un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, una derrota y un triunfo", comentó el técnico.

Palestino suma dos empates de la mano de Vitamina Sánchez.

Por lo mismo, asegura que puede ser una ventaja para su plantel esta situación, aunque deben trabajar de buena forma para quedarse con los puntos.

"Nos toca en un momento de conocimiento. No sé si es ideal o no, hay cosas a favor y otras no tanto: pero todavía no terminaron de armarse o encontrar el equipo ideal, que generalmente los entrenadores los encuentran en la fecha 5 o 6", destaca.

En esa misma línea, asegura que "al ser un equipo nuevo tampoco tenemos tan visto su comportamiento, pero siempre es un rival de riesgo".