La Universidad de Chile sigue avanzando en la conformación del plantel de cara a la temporada 2023, instancia donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino intentarán dejar atrás los malos resultados obtenidos en las últimas temporadas y buscarán volver a darle alegrías a sus hinchas.

Y es que el elenco universitario ya ha confirmado la llegada de tres refuezos, Juan Pablo Gómez, Federico Mateos y Leandro Fernández, los cuales de partida ya comienzan a ilusionar a los fanáticos bullangueros, así lo han hecho notar en las diversas redes sociales.

Los jugadores de la U ya se pusieron a las órdenes de Pellegrino | Foto: Universidad de Chile

El ex futbolista Waldemar Méndez, panelista de Futuro Fútbol Club, tuvo palabras para el mercado de pases del cuadro laico y destacó lo que han realizado desde la dirigencia de Azul Azul.

"Yo creo que da por lo menos para ilusionarse, no sé si para pelear el campeonato. Da para no pasar problema, si para estar de la mitad de tabla para arriba y para tener un año que se acerque un poco más de lo que es Universidad de Chile, si estos años han sido atípicos para un equipo tan grande como la U", afirmó el ex guardameta.

Vale destacar que el regreso de gran parte de los jugadores a los trabajos en cancha comenzaron este lunes en el Centro Deportivo Azul, donde Pellegrino ya afina los detalles para su debut con la U.

Recordar que la U disputará la “Copa Coquimbo 2023”, donde el Romántico Viajero se medirá ante el conjunto pirata y San Lorenzo de Almagro el 7 y 10 de enero, respectivamente.