El experimentado representante de jugadores y ex futbolista, Washington Castro, asegura que Diego López va a salvar a Universidad de Chile del descenso y aclara que no fue el único que le recomendó a los azules a su compatriota.

Universidad de Chile está -otra vez- en una incómoda situación en la tabla de posiciones como viene experimentando desde 2019 y, a falta de siete fechas para el termino del campeonato nacional, sólo un punto la separa de la zona de descenso.

Los azules cambiaron entrenador luego de los malos resultados de Santiago Escobar, el que fue reemplazado por el interino Sebastián Miranda para pavimentar la llegada del uruguayo Diego López, el que lamentablemente para los azules, tiene el peor rendimiento de los tres.

Uno que recomendó a la U a oriental, fue su compatriota Washington Castro, el mismo que junto a Gerardo Rabajda llevaron al Chorri Palacios al Centro Deportivo Azul, y pese a los cuestionamientos, le confiesa a Bolavip que no fue el único en dar buenas referencias del "Memo".

“Veo mucha odiosidad en el medio contra Diego López, un tipo intachable, yo digo, porque no van a los entrenamientos de la U como era antes, porque si lo ven trabajar a Diego y su cuerpo técnico, les dan todas las herramientas a los jugadores, yo no tengo duda de que van a salir adelante. La U es un equipazo, un equipo grande, gigante y con una hinchada que es la más fiel para mí, una hinchada impresionante, yo no tengo duda que saldrán adelante y salvarse”, aseguró.

Washington Castro cree ciegamente en Diego López (Agencia Uno)

Respecto a si es el responsable de la llegada del estratega a la U, el agente cuenta que "yo fui consultado y que ningún dirigente se esconda, hoy opina el Chico Hoffens, Mauricio Israel, todo el mundo hace mierda a la U, con micrófono es fácil, los dirigentes hablaron con mucha gente en Uruguay, si no van a cargar conmigo, un día salgo a la calle y los hinchas de la U me van a romper la cabeza. Pero yo no me escondo y sigo diciendo que es un gran entrenador".

Ademas el Huacho aclara que "de Diego López habló muy bien Joaquín Larrivey, que lo conoce, Mauricio Pinilla también habló y el Nico Córdova, que también habló maravillas de Michelle Fini. Cristián Aubert y Michael Clark hablaron con todos. Muchos recomendaron a Memo a la U".

Respecto al complicado momento que vive la U, Castro explica por qué su recomendado es el hombre indicado para sacar del pantano a los azules. "Diego toda su vida fue así, peleador, ganador, metedor, por algo jugó 15 años en Europa y como entrenador lo ha hecho muy bien en varias partes en donde ha estado, ganó cuatro campeonatos en Peñarol, hizo debutar a Darwin Núñez, a Facundo Pellistri y a un montón de jugadores. Ahora respaldó a Osorio, Assadi, a los pibes jóvenes. Y o no tengo duda de que la U se va a salvar”, afirmó.