En la Copa América 2011 disputada en Argentina, la selección peruana exhibió un delantero que encandiló a Jorge Sampaoli, William Chiroque, a tal punto que el casildense lo pidió como refuerzo para ponerse la camiseta de Universidad de Chile para el segundo semestre.

Por una serie de razones, el Periquito no pudo ser jugador azul y siguió su carrera deambulando por diferentes clubes peruanos hasta su retiro en 2018 en el Atlético Grau.

La noticia en el país del Rimac es que Chiroque volverá a vestir de corto a sus 44 años en el Olimpia FC para jugar la tradicional Copa Perú. El caso del peruano es parecido a lo ocurrido en Chile con Diego Rivarola, el que jugará la Copa Chile con el Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt.

“Tras las gestiones del Dr. Percy Yamunaque Chero y las coordinaciones de los dirigentes de nuestro histórico club, se hizo posible el fichaje de Willian ‘Periquito’ Chiroque (exjugador de la selección Peruana). ¡Vamos Olimpia, juntos hasta el final!”, indican las redes sociales del cuadro de Piura.

William Chiroque firma en el Olimpia de Piura

¿Por qué William Chiroque no llegó a Universidad de Chile?

En 2022 el delantero peruano recordó su frustrado paso a la U contando que “me llamó directamente Jorge Sampaoli, viajó el presidente del club y hablamos en Argentina, cuando estaba con la selección. Sampaoli me dijo que iba ser tirular que me quería tener en su equipo hace tiempo. Llegamos a un acuerdo, se habló incluso de un dinero para el Juan Aurich, pero al final no se dio”.

Chiroque reconoció lo triste que quedó con la imposibilidad de jugar en Chile.

“Yo terminé disgustado, me hubiera gustado salir, fue muy doloroso. Pero bueno, tuve que seguirle dando y en Juan Aurich no había chance de renovar, así que no renové y me fui”, agregó.