Universidad de Chile tendrá un breve respiro antes de enfrentar a Deportes Limache. ¿Por qué? Francisco Meneghini decidió no entrenar hasta el martes 17 de febrero.
Ante ello, Romai Ugarte perdió la paciencia con el DT argentino. El periodista cuestionó la determinación y llamó a trabajar a toda máquina: el cuadro azul aún no gana en 2026.
En conversación con BOLAVIP Chile, fulminó la postura del entrenador y dejó a entrever que esta medida puede costarle caro de aquí en más. Bajo su visión, el equipo no merece descanso alguno.
“Es impresentable, no puede ser. Estamos otra vez de vacaciones, son vacaciones de qué… ¿Qué tipo de vacaciones son estas que se dieron? No, no existe. Si al equipo lo que más le falta es trabajo”, reflexionó.
“Si la U no tiene ningún funcionamiento, ¿mandó un chip a la casa y ahí que estudien los jugadores lo que van a hacer? ¿Van a tener una reunión por Zoom? ¿Después, hoy domingo en la noche, iban a conversar?”, agregó.
El futuro de Universidad de Chile
Sobre dicha línea, el comunicador aseguró que el futuro del director técnico se ve oscuro. Los siguientes duelos de la escuadra universitaria serán claves: pueden marcar el adiós del estratega.
“Si se van de vacaciones, menos van a entender. Es lo que necesitan los jugadores, trabajar. Si ahora vienen partidos importante, el partido con Limache, viene el Superclásico en el Estadio Monumental“, lanzó.
“Aquí esta pasada puede ser difícil. Son tres partidos que yo creo que si no le va bien, si no los gana, chao, gracias por todo. Y él mismo está cavando su propia tumba”, cerró.
En resumen:
- Falta de trabajo: “Es impresentable… Si al equipo lo que más le falta es trabajo. ¿Qué tipo de vacaciones son estas que se dieron? No existe”, disparó el periodista.
- Sarcasmo táctico: Ante la desconexión del equipo, Romai cuestionó cómo pretenden mejorar sin verse las caras: “¿Mandó un chip a la casa y ahí estudian los jugadores? ¿Van a tener una reunión por Zoom hoy domingo en la noche?”.
- El riesgo del olvido: Para el comunicador, el descanso solo profundiza la confusión táctica: “Si se van de vacaciones, menos van a entender”.