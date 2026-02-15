Universidad de Chile tendrá un breve respiro antes de enfrentar a Deportes Limache. ¿Por qué? Francisco Meneghini decidió no entrenar hasta el martes 17 de febrero.

Ante ello, Romai Ugarte perdió la paciencia con el DT argentino. El periodista cuestionó la determinación y llamó a trabajar a toda máquina: el cuadro azul aún no gana en 2026.

En conversación con BOLAVIP Chile, fulminó la postura del entrenador y dejó a entrever que esta medida puede costarle caro de aquí en más. Bajo su visión, el equipo no merece descanso alguno.

“Es impresentable, no puede ser. Estamos otra vez de vacaciones, son vacaciones de qué… ¿Qué tipo de vacaciones son estas que se dieron? No, no existe. Si al equipo lo que más le falta es trabajo”, reflexionó.

“Si la U no tiene ningún funcionamiento, ¿mandó un chip a la casa y ahí que estudien los jugadores lo que van a hacer? ¿Van a tener una reunión por Zoom? ¿Después, hoy domingo en la noche, iban a conversar?”, agregó.

Romai Ugarte cuestionó a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

El futuro de Universidad de Chile

Sobre dicha línea, el comunicador aseguró que el futuro del director técnico se ve oscuro. Los siguientes duelos de la escuadra universitaria serán claves: pueden marcar el adiós del estratega.

“Si se van de vacaciones, menos van a entender. Es lo que necesitan los jugadores, trabajar. Si ahora vienen partidos importante, el partido con Limache, viene el Superclásico en el Estadio Monumental“, lanzó.

“Aquí esta pasada puede ser difícil. Son tres partidos que yo creo que si no le va bien, si no los gana, chao, gracias por todo. Y él mismo está cavando su propia tumba”, cerró.

