Universidad de Chile tiene un complejo panorama bajo la estadía de Francisco Meneghini. El DT aún no puede sumar victorias en el certamen local, lo que despierta incertidumbre su continuidad.

Sin embargo, ello no le impidió tomar una polémica decisión tras el empate ante Palestino y la caída (en duelo amistoso) versus San Luis de Quillota. ¿Qué pasó? Habrá descanso para el plantel profesional.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el primer equipo del conjunto estudiantil tendrá libre hasta el martes 17 de febrero. Es decir, durante el fin de semana posterior a la paridad frente a los árabes no se entrenará.

En la jornada mencionada, los jugadores y el cuerpo técnico se reencontrarán en el Centro Deportivo Azul para enfocarse en Deportes Limache. Tal encuentro será una prueba de fuego.

De no conseguir un triunfo, el entrenador argentino comenzará a tambalear en el puesto. Tan solo ha sumado dos puntos en tres compromisos disputados, lo que tiene al club universitario en la medianía de la tabla.

El cuerpo técnico de Francisco Meneghini está en peligro en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Un suspiro para Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Cabe consignar que si el plan marcha a la perfección, la escuadra laica recuperará a todas sus figuras para recibir a Deportes Limache. ¿La razón? Felipe Salomoni cumplió su castigo y Marcelo Díaz acelera su recuperación.

Un enfrentamiento clave para Universidad de Chile y su futuro, el que se disputará el domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional. Será válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

