Universidad de Chile está concentrada al cien en el mercado de fichajes y su pretemporada. En este período, el conjunto estudiantil tendrá que definir incorporaciones y salidas.

Sobre este último punto, hay un jugador que tiene su futuro decidido. No continuará en la institución a pesar de tener contrato vigente y lo más probable es que parta a préstamo. Ese es el caso de Federico Mateos.

Tras retornar a la institución, el mediocampista argentino de 32 años confirmó que no será parte del plantel universitario y por ello busca un nuevo destino en el libro de pases.

Y, según detalló Sabes Deportes, ya hay diversos interesados en sus servicios. Uno de los más llamativos: Huachipato. Sin temor al qué dirán, el elenco de Talcahuano posó su atención sobre el volante creativo.

“El transandino fue buscado por la UdeC (…) pero, en principio, no llegaría porque aún no tiene la nacionalidad. La información es que es seguido por Huachipato, el propio Ñublense y La Calera“, indicó el medio.

Federico Mateos está en la mira de Huachipato. Pertenece a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Federico Mateos fuera de Universidad de Chile

Durante la última temporada, el futbolista en cuestión se mantuvo a préstamo en Ñublense de Chillán. En dicha escuadra, disputó 38 encuentros, en los que marcó siete goles y aportó con cuatro asistencias.

Cabe destacar que Federico Mateos tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, cualquier negociación tendrá que tener la luz verde de la cúpula laica.

En resumen: