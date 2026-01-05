Universidad de Chile tiene una nueva salida confirmada. ¿Qué pasó? En el comienzo de la era de Francisco Meneghini, se ratificó que el plantel estudiantil contará con un nombre menos de aquí en más.

Si bien ya se había adelantado su partida en este mercado de fichajes, el propio jugador aludido lo corroboró desde el Centro Deportivo Azul. Ese es el caso de Federico Mateos.

Tras el primer día de pretemporada, el mediocampista de 32 años señaló que no será parte de la planilla universitaria. Busca nuevo equipo tras concluir su préstamo en Ñublense de Chillán.

“Ya está hablado con la gente del club, pero por mientras hay que seguir entrenando y mantenerse bien físicamente. Se está viendo. Por suerte hay cosas, pero hay que afinar algunos detalles”, comenzó expresando.

Luego, sobre su eventual continuidad, explicó: “Obviamente que este club es increíble, pero también hay que ver parte la parte futbolística. Si uno está más o menos, es difícil seguir en un equipo tan grande como este“.

Federico Mateos no será considerado en Universidad de Chile tras su préstamo en Ñublense. (Imagen: Photosport)

El paso de Federico Mateos por Universidad de Chile

Desde su contratación en los azules, el volante mencionado ha disputado una totalidad de 45 compromisos. En ellos, logró anotar en cinco ocasiones y aportar con tres asistencias.

Cabe consignar que Federico Mateos tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, el plan más viable para su futuro es un nuevo préstamo.

En resumen:

El mediocampista, que regresó de su préstamo en Ñublense, reconoció que el nivel actual de exigencia en la “U” requiere una plenitud física y futbolística que él siente no tener en este momento para competir por un puesto:

Sinceridad ante el club: Mateos admitió haber conversado ya con la dirigencia de Azul Azul para buscar un nuevo destino. “Si uno está más o menos, es difícil seguir en un equipo tan grande como este”, señaló con autocrítica.

Mateos admitió haber conversado ya con la dirigencia de Azul Azul para buscar un nuevo destino. “Si uno está más o menos, es difícil seguir en un equipo tan grande como este”, señaló con autocrítica. Ofertas en carpeta: El jugador aseguró que existen interesados en contar con sus servicios para la temporada 2026, aunque restan detalles para oficializar su próximo club.

El jugador aseguró que existen interesados en contar con sus servicios para la temporada 2026, aunque restan detalles para oficializar su próximo club. Plan de salida: Al tener contrato hasta diciembre de 2026, la modalidad más probable será una nueva cesión o la rescisión de mutuo acuerdo. Por ahora, se mantendrá entrenando de forma diferenciada en el CDA para no perder la forma.

VIDEO: La salida de Federico Mateos