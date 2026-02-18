Universidad de Chile sumó un nuevo dolor de cabeza. En la antesala del encuentro ante Deportes Limache por la Liga de Primera, al conjunto estudiantil se le presentó un problema de envergadura.

¿Qué pasó? Una de sus principales figuras arriesga pasar por quirófano y ausentarse de algunos compromisos del cuadro azul. Su nombre es Octavio Rivero: una lesión lo aqueja hace largo tiempo.

El delantero uruguayo sufre de sinovitis (acumulación de líquido por inflamación) en su rodilla derecha, lo que lo puede obligar a ser sometido a cirugía para solucionar dicha afección.

“Esta lesión es crónica y le genera molestias en el cartílago, por lo que permanentemente tiene que ir sacándose líquido de su rótula“, comenzó señalando Radio ADN.

En dicha línea sobre la incorporación de Universidad de Chile, agregó: “No se descarta que pueda ser operado nuevamente, aunque aquella decisión tampoco está confirmada“.

Octavio Rivero despierta preocupación en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

La postura del cuerpo médico de Universidad de Chile

Finalmente, el medio citado entregó la visión de la institución sobre el problema que afecta al atacante charrúa. Si todo sigue igual, el procedimiento médico mencionado no se realizará a la brevedad.

“Al menos en el corto plazo, el cuerpo médico de la U de Chile busca evitar la intervención quirúrgica con tal que el atacante de 34 años no se pierda más partidos“, cerró la información.

