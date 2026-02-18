Universidad de Chile comenzó con dudas en la Liga de Primera 2026. El cuadro azul aún no logra obtener triunfos, lo que dirige toda la presión hacia el cuerpo técnico de Francisco Meneghini.

Sin embargo, los jugadores tampoco se salvan y ello bien lo sabe Franco Calderón. En conferencia de prensa, el defensor central analizó lo hecho en la vigente campaña y respondió ante los malos resultados del equipo.

No escondió su preocupación por el nivel del plantel y tiene claro que hay dar vuelta la página cuanto antes. La necesidad se llama victoria y el objetivo está más que claro: levantar la copa a fin de año.

“Es difícil, porque pasaron tres fechas y no pudimos ganar. Estar en un club tan grande te exige ganar. El objetivo nuestro como plantel todavía es apuntar arriba a lo máximo en la tabla, salir campeones este año”, lanzó.

“Estamos laburando día a día para empezar a ganar y jugar como terminamos el año pasado. No arrancamos el año de la mejor manera, pero es fútbol. Sabemos que puede pasar”, agregó.

Franco Calderón habló fuerte y claro en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El ánimo en el plantel de Universidad de Chile

Sobre tal punto, el zaguero argentino ahondó en su reflexión. Ve un punto positivo dentro de todo el chaparrón: el ambiente laboral sigue siendo ameno. La ilusión de revertir la situación está.

“Cada uno sabe lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Uno es profesional y después de los partidos, muchas veces piensa de las cosas que hizo en lo individual”, comentó.

“Dentro de todo, no estamos mal, porque estamos muy bien como plantel, unidos. Con el técnico, excelente. Falta una victoria para aceitar todo y tener mejor panorama en la semana”, cerró.

En síntesis: